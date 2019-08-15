На борту 200 человек: летевший в Крым самолет загорелся и сел среди поля

Пассажирский самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье).

Как сообщает "Интерфакс", на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, двое пострадали. Спустя 15 минут после вылета, воздушное судно было вынуждено приземлиться прямо среди поля. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Что известно:

Первый сигнал поступил в оперативно-дежурную смену в 6:20 по местному времени.

На борту самолета было шестеро детей.

Все пассажиры оперативно эвакуированы после жесткой посадки. Погибших нет.

Топливо из самолета не разлилось, пожар вовремя потушили.

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Как выяснилось, у лайнера загорелся двигатель из-за столкновения с птицей.

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По предварительным данным, пилот решил посадить пассажирский А321 в открытом поле после серьезного сбоя в одном из двигателей. "Что-то сверкнуло, а потом запахло дымом", – рассказали пассажиры.

Пожар уже потушен. Диагнозы пострадавших не тяжелые: в основном, это ушибы и сотрясения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 12 августа, истребители Великобритании перехватили военные самолеты России у своих границ.

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