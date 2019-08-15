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На борту 200 человек: летевший в Крым самолет загорелся и сел среди поля

9.5т Читать материал на украинском

Пассажирский самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье).

Как сообщает "Интерфакс", на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, двое пострадали. Спустя 15 минут после вылета, воздушное судно было вынуждено приземлиться прямо среди поля. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Что известно:

  • Первый сигнал поступил в оперативно-дежурную смену в 6:20 по местному времени.

  • На борту самолета было шестеро детей.

  • Все пассажиры оперативно эвакуированы после жесткой посадки. Погибших нет.

  • Топливо из самолета не разлилось, пожар вовремя потушили.

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ЧП с самолетом, летевшим в Крым

ЧП с самолетом, летевшим в Крым

На борту 200 человек: летевший в Крым самолет загорелся и сел среди поля

Как выяснилось, у лайнера загорелся двигатель из-за столкновения с птицей.

ЧП с самолетом, летевшим в Крым

ЧП с самолетом, летевшим в Крым

МЧС России подтверждает информацию о ЧП с самолетом Москва - Симферополь. Пассажиров эвакуируют с аварийного борта.

На борту 200 человек: летевший в Крым самолет загорелся и сел среди поля
На борту 200 человек: летевший в Крым самолет загорелся и сел среди поля
На борту 200 человек: летевший в Крым самолет загорелся и сел среди поля
На борту 200 человек: летевший в Крым самолет загорелся и сел среди поля
На борту 200 человек: летевший в Крым самолет загорелся и сел среди поля
На борту 200 человек: летевший в Крым самолет загорелся и сел среди поля

По предварительным данным, пилот решил посадить пассажирский А321 в открытом поле после серьезного сбоя в одном из двигателей. "Что-то сверкнуло, а потом запахло дымом", – рассказали пассажиры.

Пожар уже потушен. Диагнозы пострадавших не тяжелые: в основном, это ушибы и сотрясения.

На борту 200 человек: летевший в Крым самолет загорелся и сел среди поля
На борту 200 человек: летевший в Крым самолет загорелся и сел среди поля
На борту 200 человек: летевший в Крым самолет загорелся и сел среди поля

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 12 августа, истребители Великобритании перехватили военные самолеты России у своих границ.

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Россия Москва
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
У всьому треба шукати позитив...не розбились, так ще і кукурудзи на полі в чемодани напхали
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ttt ta
ttt ta
"Аварийная посадка при взлете в Жуковском, [причина] - попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку ... в километре от полосы", - сказал Скуратов. Ранее источник ТАСС сообщил, что двигатель загорелся из-за попадания туда птицы. Собеседник заявил, что самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", - добавил источник.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
ttt ta, кто верит в ТАСС,тот пи..рас.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Карма)))
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