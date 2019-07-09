"Мразь и подонок!" Кадыров набросился на Габунию из-за Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров набросился с оскорблениями на грузинского телеведущего Георгия Габунию, который в прямом эфире обматерил президента России Владимира Путина.

"Мразь и подонок! Только так можно назвать журналиста телеканала Рустави-2 Георгия Габуния. Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем. На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния – урожденный трус и бесполое существо. Это – позор грузинского народа и Грузии", – написал Кадыров на своей странице в Telegram.

Кадыров уверен, что все произошло, как и было задумано телеканалом, а возможно и за стенами Рустави-2.

"Иначе Габуния был бы отключен от прямого эфира на первых же секундах. Оскорбление нанесено не президенту России, а российскому народу в целом и каждому гражданину России в отдельности. Президент и премьер-министр Грузии должны немедленно принести официальные и публичные извинения президенту России и Российской Федерации. Против Габуния нужно возбудить уголовное дело за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России и задевающие честь и достоинство гражданина России", – заявил Кадыров.

"Мы не можем постоянно делать вид, что не замечаем подчеркнуто враждебные выходки со стороны Грузии. Поэтому необходимо в отношение страны ввести самые жесткие санкции, не затрагивающие грузин-граждан России… Случившееся следует расценивать в качестве тщательно спланированной мерзкой акции со стороны Грузии, если обратное не будет доказано властями страны", – добавил он.

Кадыров подчеркнул, что Габунию нужно запрятать за семью заборами.

Кадыров набросился на Габунию из-за Путина ИА REX

Как сообщал OBOZREVATEL:

7 июля в эфире Габуния матом выразил свое отношение к Путину. "Я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка, с*ка ты подзаборная... На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты", – разразился он.

Власти Грузии осудили грубость ведущего, однако от извинений в сторону лидера РФ воздержались.

Российские пропагандисты в ответ набросились на Габунию с обвинениями.

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