"Можно и на меньший срок!" В РФ обратились к США с важной просьбой

В Министерстве иностранных дел России попросили США провести переговоры о продлении действия двустороннего Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на срок меньше, чем 5 лет.

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия предложила Вашингтону продлить договор СНВ на 5 лет, но "если это неприемлемо, то можно и на меньший срок".

Как ранее сообщала российская сторона, МИД надеется, что США, которые до сих пор не демонстрировали в этом заинтересованность, все-таки начнут обсуждать с РФ возможное продление документа.

РФ просит США продлить Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений sides.su

Договор СНВ между Америкой и Россией был подписан в 2010 году на десять лет с возможностью продления еще на пять. В 2018 году российская и американская стороны отчитались о выходе на заявленные в СНВ-3 предельные показатели. Впоследствии Москва обвинила США в том, что американцы не пошли на реальное сокращение ядерных арсеналов, но переоборудовали часть пусковых установок баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков под неядерную "начинку".

Как писал OBOZREVATEL, существует два сценария схватки России с США, первый из которых подразумевает массированную атаку американцев с использованием всех возможных средств, а также ядерного оружия.

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