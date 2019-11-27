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29 ноября • обновлено в 12:14
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"Можно и на меньший срок!" В РФ обратились к США с важной просьбой

8.3т
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В Министерстве иностранных дел России попросили США провести переговоры о продлении действия двустороннего Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на срок меньше, чем 5 лет.

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия предложила Вашингтону продлить договор СНВ на 5 лет, но "если это неприемлемо, то можно и на меньший срок".

Как ранее сообщала российская сторона, МИД надеется, что США, которые до сих пор не демонстрировали в этом заинтересованность, все-таки начнут обсуждать с РФ возможное продление документа.

РФ просит США продлить Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений

РФ просит США продлить Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений

sides.su

Договор СНВ между Америкой и Россией был подписан в 2010 году на десять лет с возможностью продления еще на пять. В 2018 году российская и американская стороны отчитались о выходе на заявленные в СНВ-3 предельные показатели. Впоследствии Москва обвинила США в том, что американцы не пошли на реальное сокращение ядерных арсеналов, но переоборудовали часть пусковых установок баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков под неядерную "начинку".

Как писал OBOZREVATEL, существует два сценария схватки России с США, первый из которых подразумевает массированную атаку американцев с использованием всех возможных средств, а также ядерного оружия.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Место
Россия
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Опять Главный Ихтамнет не успевает закончить в срок очередную супербомбу и просить американов отсрочить новые разработки, чтоб успеть, как он выразился: "цап-царапнуть" их. Работать надо по ночам тоже и без выходных, а лучше - ВОЗОБНОВИТЕ ШАРАЖКИ, и успеете вовремя "цап-царапнуть" у американов.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Тюююю ,а шо такое?! Свинорусы опять клянчуть у Сверхдержавы?! Пхахахах
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Себостьян Прейро, Свiдомо MAHДАйнутая мpaзота, читай первоисточник...
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