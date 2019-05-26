Москва полнится слухами, что Путина нет в живых – Саша Сотник

Недовольство населения жизнью в России увеличивается, и время от времени регионы Федерации даже начинают выходить на митинги. В Кремле понимают, что протестные настроения растут и готовятся подавлять их в самом начале.

Почему депутаты Госдумы уже давно сидят на чемоданах, когда Владимир Путин оставит президентское кресло и на что он готов ради спасения своей жизни, в интервью OBOZREVATEL российский журналист Саша Сотник.

– Судя по закрытым каналам связи, жизнь в России усложняется чуть ли не с каждым днем.

– Внутренняя ситуация в России сильно усложняется. Люди недовольны ухудшением уровня жизни. Происходят увольнения, внутриведомственные конфликты.

Если говорить о власти, то сейчас башни Кремля между собой усиленно пикируются, и это подтверждается чередой отставок крупных чиновников, арестами и возбуждениями уголовных дел.

Постоянно возбуждающийся следственный комитет говорит о том, что внутри власти тоже не стабильно: там идут войны. Касательно протестов, то недавно мы наблюдали протест в Екатеринбурге из-за строительства храма РПЦ, в Архангельской области недавно был серьезный митинг, вышло 6-7 тысяч людей. Но когда их спросили, доверяете ли вы президенту Путину, практически никто не поднял руки. Понятно, что уровень доверия к нему очень низкий. Я вообще не понимаю, кто за него голосовал год назад. Но включились пропагандистские сирены и набрали то, что набрали. В любом случае, положение у власти сейчас очень шаткое.

Саша Сотник Гордон

Буквально несколько дней назад мне инсайд поступил из Госдумы от человека, который там работает. Он сказал, что депутаты буквально сидят на чемоданах и ждут, когда все обрушится. А обрушится все может в любой момент, как бы это сейчас не казалось нереальным. Лично у меня такое ощущение, что все шатается и неизвестно, что послужит толчком для обрушения. Хоть внешне кажется, что режим незыблем и его невозможно сдвинуть.

В 91-м тоже все так думали, что невозможно, что это на десятилетия, что СССР вечен. Ну как показала история, это совсем не так. Такой колосс обрушился, а Россия, конечно, более хлипкое сооружение.

– Внешне кажется, что у России проскакивают кое-какие успехи – могут вернуть делегацию в ПАСЕ, Трамп не прочь бы с Путиным встретиться…

– Все не так, как представляет кремлевская пропаганда. Они даже из самой малой подвижки раздувают слона. Россия сама по факту перестала платить взносы в эту организацию, ее делегация сама покинула ПАСЕ, и возвращаться или нет – в общем-то, дело группы, делегируемой от Кремля. Так что все это – игры политического разума. По поводу политики России к Украине, то чем хуже у вас обстоят дела, тем лучше для Кремля. И наоборот, чем стабильней в Украине – тем хуже Кремлю. Любое проявление нестабильности в Украине, любой малейший промах и любую ошибку Кремль будет трактовать в свою пользу. Это новая власть в Киеве должна понимать.

Это конечно не мое дело, но мне кажется, что задачи, касающиеся переговоров с агрессором, должны решать политики, а не люди на референдуме. Избиратель, среднестатический представитель электората, может не знать и наверняка не знает всех подводных течений, камней и рифов — и может дать неквалифицированный ответ на очень серьезный вопрос. И – что не менее важно – это формулировка вопросов Референдума (опроса).

– Какие уступки устроили бы Кремль со стороны Украины?

– Ну конечно же это Крым. Крым наш, кремлевский, российский и тогда сразу же Россия выигрывает в вопросе санкций. Санкции снимаются, и они могут стереться ластиком даже из территории Донбасса и сказать: "Слушайте, нас там вообще не было — это ваши внутренние траблы, это ваша гражданская война". Посмотрите, что постоянно говорит Песков: "В Украине гражданская война. Нас там нет и никогда не было — это ваши внутренние проблемы, разбирайтесь сами". А вот вопрос Крыма, тут как говорится, никуда не деться. Это ахиллесова пята Кремля.

– Социология в Украине свидетельствует об усталости украинцев от конфронтации с Россией. Политологи начинают говорит даже о каких-то моментах капитуляции.

– Очень жаль, если это так. Мне бы не хотелось в это верить. Снятие санкций с Кремля и путинского режима — это его пролонгация, второе дыхание и признание легитимности. Это будет очень большая ошибка и я думаю, она может стать роковой и для Украины, и для России.

Кремль

– Что происходит в дальних российских регионах. Действительно ли они готовы протестовать против решений Москвы?

– Протестовать никто не готов. Понимаете, там такая ситуация: Путин молодец, потому что нас стали уважать. Это ретрансляция пропаганды. У людей в регионах к Путину вопросов нет, они считают, что ему очень сильно мешают работать. Вот не дают, и так уже 20 лет. Спрашиваешь: "А кто не дает?", отвечают – "правительство не дает, министры эти все. Он их давит-давит. Вот сенаторов посадил, Улюкаева посадил, губернаторов сажает - он же борется. Но одну голову гидре рубит, другая вырастает и так все 20 лет. Что он может один?".

Население совершенно искренне не обвиняет первое лицо этого государства, а обвиняет его окружение. Мол, у нас очень плохой губернатор и, если бы Путин об этом узнал… Но ему же никто не докладывает. Исходя из этого не думаю, что будут серьезные протесты с политическими требованиями "Путин, вон из власти". Более того, среди силовиков провели внутриведомственный опрос министерством обороны: готовы ли они стрелять в протестующих, если поступит такой приказ? Самих бойцов это очень насторожило, даже шокировало. Но режим готовится к возможным обострениям снизу и к волне протестного движения.

– Основания у людей выйти против Путина все-таки есть?

– Да, и власть же не просто так закрывает интернет. Они понимают, что любая неофициальная информация, которая противоречит пропаганде и является правдой – губительна. Все, что просачивается по поводу чиновников, коррупции, беспредела на местах и в центре - все это может вместе с уровнем обнищания населения и ухудшения жизни вызвать волну недовольства. Поэтому хотят закрыть интернет.

Но молодежи уже не объяснишь, что нет интернета, и это – то самое поколение, которое может восстать. Это будут уже не "хомячки Навального", а серьезные молодые люди. Не знаю, кто выступит организатором всего этого, но лидеры очень быстро найдутся.

Не настаиваю, но мне кажется, что Кремль может пойти на отсечение мировой сети, не дожидаясь 1 ноября этого года.

– Почему так быстро?

– Это давно тестировали, тем более, что грядут новые непопулярные законы. Например, очередной закон коснется автомобилистов с принятием налога на экологичность. Потом грядет принятие закона, касающегося дачных участков. Их будут отнимать. Есть целый пакет законопроектов, которые могут не понравится населению. И все это может раскалить общественный котел и общественно-политический градус может вырасти в разы.

Котел может закипеть основательно к августу-сентябрю, ну может быть к октябрю, хоть сейчас это кажется невозможным. Не говорю, что это произойдет обязательно, но это вероятно. Поэтому я не исключаю, что в связи с нарастающим общественно-политическим напряжением внутри страны решено закрыть интернет раньше. Допустим, 1 сентября или вообще летом, пока все на огородах.

Россияне

– Уже давно ходят слухи, что российское правительство рассматривает введение выездных виз.

– Безусловно. Все разговоры о ПАСЕ, о правах человека - они нужны Кремлю, как собаке пятая нога. Им это уже совсем не нужно, потому что после закрытия интернета будет полное закупоривание страны. Наконец-то завалят камнями пещеру и оттуда будет доноситься только хруст костей. Поэтому им эти разговоры о правах человека — лишняя головная боль. Люди? Какие люди? Было же сказано — это "новая нефть". А что с нефтью делают? Ее перерабатывают. Будет такая новая форма ГУЛАГа 21 века.

Что может построить чекист, когда он даже не чекист, а фанат чекистов, и обычный сапог из дрезденского дома офицеров? Он может построить только зону, вот он ее и построил практически. Да, будут выездные визы, я в этом совершенно не сомневаюсь, а потом будет отменен мораторий на смертную казнь.

Недавно в Конституционном Суде выступила "академическая женщина" Талия Хабриева с идеей новой государственной идеологии, которую нужно вписать в конституцию РФ. Что это значит? Что все несогласные с идеологией считаются антироссиянами, русофобами и врагами народа. Следующим шагом будет отмена моратория на смертную казнь. Вперед к стеночке. Это то, к чему чекисты давно стремятся, они начистили маузеры, у них аж лапоньки дрожат. Они уже давно готовы к расстрелам. По крайней мере, сейчас просматривается именно такая логика.

– Как на такие изменения отреагируют россияне? Все-таки это на 37-й год, а 2020-й.

– В России сформировалась партия, которую я называю "партия выживальщиков". Среднестатистический россиянин, когда чем-то недоволен, обычно говорит так: "проживу как-нибудь". Это означает, где-нибудь подворую, где-нибудь прогнусь, там лизну, тут ухвачу, там что-нибудь скручу, домой притащу. Вот потихонечку и выжил. Это характеризует "партию выживальщиков". Такие люди никогда не пойдут атаковать власть, не построят баррикад и не пойдут в партизанские отряды. Они не будут идейно биться с оккупационным режимом, они будут выживать. К большому сожалению, таких людей 86%.

Два года тому назад академик Юрий Рыжов сказал мне: "Дело в том, что в России никогда хорошо не жили. Россияне выживали". Помните, у Высоцкого: "Мы всегда так живем. Скисли душами, опрыщавели..." Вот, "мы всегда так живем". Это для них привычно. А что делать? Неужели можно жить иначе? — спросят люди. Рассказываю: вот в Европе так и так, люди 5 языков знают — это нормально. Получают бесплатно высшее образование, в Венский университет поступить можно. Ну да, немецкий язык нужно знать".

"А, так немецкий язык нужно знать!" - переспрашивают. Говорю: "Да, конечно. В Московском университете какой язык нужно? Русский. А в Вене говорят на немецком языке, но зато образование можно получить бесплатно". Не верят.

Россияне даже представить не могут, что есть другая жизнь и другой стиль жизни. Они не думают о том, что жизнь человеку дается один раз и надо ее прожить честно, достойно, не мешая другим.

Это партия выживальщиков, они выживают, как умеют, веками учились. А жить… Они не знают, что это такое свободная жизнь.

– Ради справедливости нужно сказать, что в Украине тоже так было до недавнего времени. Но тренд переломился. В России такое возможно?

– Я не знаю, что должно произойти. В любом случае это же процесс исторический, ментальный. Изменить себя ментально не так просто. Должно пройти достаточно продолжительное время и люди должны увидеть, что в другой стране люди живут иначе. Они должны увидеть, что вокруг них люди стали думать и жить иначе, и таких все больше и больше. Тогда такой человек начнет менять и себя. До тех пор, пока человек окружен выживальщиками - ничто не изменится.

Но процесс перерождения — очень долгий процесс. Тем более, что режим меняет мозги россиян в сторону чего-то доисторического, тащит их куда-то даже не в средневековье, а в пещерный век. Какие могут быть позитивные изменения?

Так, как украинцы, россияне не изменятся по нескольким причинам. Все последние годы Украина двигалась к открытости, это и безвиз, и само желание быть открытыми. В России все наоборот, там все движется в сторону закрытости - путь в пещеру.

Владимир Путин

Чекисты идут против любой природы: экономической, технической, человеческой и ничего хорошего россиянам не светит. Пока этот реваншистский режим будет процветать - мы будем наблюдать только стагнацию, деградацию и повышение уровня обреченности.

– Что будет с Россией дальше? Все-таки, это самая большая страна по территории и 140 млн населения — тоже большая цифра.

– Если путинизм будет пролонгирован еще на 10-15-20 лет, то ничего хорошего Россию не ждет. С каждым днем пролонгации сегодняшнего режима, у страны будет все меньше шансов остаться в прежних границах. Вот эти все потуги, игра в сверхдержаву, во второй полюс — это все для наивных дурачков. Двуполярный мир уже сформировался. И это не Россия. Это США и Китай, а Россия - это "третий лишний".

И если Путин останется в Кремле до 24-го, то потом все понесется с такой скоростью, что Россию разорвет на части. Тогда останется совсем небольшой территориальный буфер между Европой и Китаем, который поглотит все.

Китай и так понемногу поглощает Россию, осваивая Сибирь. Китай - лидер по поставке древесины во всем мире в то время, как там запрещена вырубка леса. Откуда у него такое количество леса? Из Сибири. Китай шаг за шагом поглощает Дальний Восток и Восточную Сибирь. Еще пара-тройка лет путинизма, и распад России 100% станет неизбежным.

– Россия — это страна с ядерным оружием. Что мир будет делать со всем этим?

– Если в 90-е россияне выменивали нефть на продовольствие, то в будущем будут выменивать его на ядерное оружие. Жрать будет нечего, вот и будут “ножки Буша” привозить в обмен на ядерное оружие, любую еду. Это будет единственная вещь, жизненно важная для россиян. Ядерное оружие в руках аборигенов? – нужно же как-то себя обезопасить, чтобы оно не досталось каким-то террористическим обезьянам.

– Политологи говорят, что к 24-му году Путин уйдет из власти, назначив себе преемника.

– Путин уйдет, безусловно. Его вынесут вперед ногами. Сейчас скажу такую дикую конспирологическую вещь: Москва полнится слухами, что Путина якобы уже нет в живых. Что вместо него показывают бесконечных двойников: якута, круглого, квадратного, банкетного, не знаю кого там еще. На этом месте я уже не затыкаю конспирологов: ведь если страна управляется в режиме спецопераций, а по телевизору доносят специнформацию, которая совершенно не соответствует действительности, когда Путин может быть сразу в двух местах одновременно, я прихожу к выводу, что конспирологи имеют право на свое мнение.

Когда-то было сложно поверить, что чекисты могут взрывать спящих в домах людей, но они сделали это. Боюсь, что эта конспирологическая теория может иметь под собой основания. И если это так, то мы вообще столкнулись с какой-то новой, непонятной формой управления, взаимодействия властной группировки с населением, когда есть виртуальный портрет и даже есть несколько похожих на него кукол. А страной коллегиально руководит какая-то банда.

Если Путина физически нет и все, что про него показывают это фейк, то в таком случае они могут изобразить, что да он устал, он уходит. Любой двойник прочитает заготовленную речь и испариться. А где Путин? А он уже черт знает где.

С другой стороны если вся эта конспирология полная фигня, а Путин существует физически, и именно он правит, то сам он никогда не уйдет.

Я не являюсь конспирологом и не поддерживаю эту дикую теорию. Просто подчеркиваю, что в данной конкретной ситуации, в парадигме спецуправления страной, может быть всякое.

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