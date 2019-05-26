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Москва полнится слухами, что Путина нет в живых – Саша Сотник

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Недовольство населения жизнью в России увеличивается, и время от времени регионы Федерации даже начинают выходить на митинги. В Кремле понимают, что протестные настроения растут и готовятся подавлять их в самом начале.

Почему депутаты Госдумы уже давно сидят на чемоданах, когда Владимир Путин оставит президентское кресло и на что он готов ради спасения своей жизни, в интервью OBOZREVATEL российский журналист Саша Сотник.

– Судя по закрытым каналам связи, жизнь в России усложняется чуть ли не с каждым днем.

– Внутренняя ситуация в России сильно усложняется. Люди недовольны ухудшением уровня жизни. Происходят увольнения, внутриведомственные конфликты.

Если говорить о власти, то сейчас башни Кремля между собой усиленно пикируются, и это подтверждается чередой отставок крупных чиновников, арестами и возбуждениями уголовных дел.

Постоянно возбуждающийся следственный комитет говорит о том, что внутри власти тоже не стабильно: там идут войны. Касательно протестов, то недавно мы наблюдали протест в Екатеринбурге из-за строительства храма РПЦ, в Архангельской области недавно был серьезный митинг, вышло 6-7 тысяч людей. Но когда их спросили, доверяете ли вы президенту Путину, практически никто не поднял руки. Понятно, что уровень доверия к нему очень низкий. Я вообще не понимаю, кто за него голосовал год назад. Но включились пропагандистские сирены и набрали то, что набрали. В любом случае, положение у власти сейчас очень шаткое.

Саша Сотник

Саша Сотник

Гордон

Буквально несколько дней назад мне инсайд поступил из Госдумы от человека, который там работает. Он сказал, что депутаты буквально сидят на чемоданах и ждут, когда все обрушится. А обрушится все может в любой момент, как бы это сейчас не казалось нереальным. Лично у меня такое ощущение, что все шатается и неизвестно, что послужит толчком для обрушения. Хоть внешне кажется, что режим незыблем и его невозможно сдвинуть.

В 91-м тоже все так думали, что невозможно, что это на десятилетия, что СССР вечен. Ну как показала история, это совсем не так. Такой колосс обрушился, а Россия, конечно, более хлипкое сооружение.

– Внешне кажется, что у России проскакивают кое-какие успехи – могут вернуть делегацию в ПАСЕ, Трамп не прочь бы с Путиным встретиться…

– Все не так, как представляет кремлевская пропаганда. Они даже из самой малой подвижки раздувают слона. Россия сама по факту перестала платить взносы в эту организацию, ее делегация сама покинула ПАСЕ, и возвращаться или нет – в общем-то, дело группы, делегируемой от Кремля. Так что все это – игры политического разума. По поводу политики России к Украине, то чем хуже у вас обстоят дела, тем лучше для Кремля. И наоборот, чем стабильней в Украине – тем хуже Кремлю. Любое проявление нестабильности в Украине, любой малейший промах и любую ошибку Кремль будет трактовать в свою пользу. Это новая власть в Киеве должна понимать.

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Это конечно не мое дело, но мне кажется, что задачи, касающиеся переговоров с агрессором, должны решать политики, а не люди на референдуме. Избиратель, среднестатический представитель электората, может не знать и наверняка не знает всех подводных течений, камней и рифов — и может дать неквалифицированный ответ на очень серьезный вопрос. И – что не менее важно – это формулировка вопросов Референдума (опроса).

– Какие уступки устроили бы Кремль со стороны Украины?

– Ну конечно же это Крым. Крым наш, кремлевский, российский и тогда сразу же Россия выигрывает в вопросе санкций. Санкции снимаются, и они могут стереться ластиком даже из территории Донбасса и сказать: "Слушайте, нас там вообще не было — это ваши внутренние траблы, это ваша гражданская война". Посмотрите, что постоянно говорит Песков: "В Украине гражданская война. Нас там нет и никогда не было — это ваши внутренние проблемы, разбирайтесь сами". А вот вопрос Крыма, тут как говорится, никуда не деться. Это ахиллесова пята Кремля.

– Социология в Украине свидетельствует об усталости украинцев от конфронтации с Россией. Политологи начинают говорит даже о каких-то моментах капитуляции.

– Очень жаль, если это так. Мне бы не хотелось в это верить. Снятие санкций с Кремля и путинского режима — это его пролонгация, второе дыхание и признание легитимности. Это будет очень большая ошибка и я думаю, она может стать роковой и для Украины, и для России.

Кремль

Кремль

– Что происходит в дальних российских регионах. Действительно ли они готовы протестовать против решений Москвы?

– Протестовать никто не готов. Понимаете, там такая ситуация: Путин молодец, потому что нас стали уважать. Это ретрансляция пропаганды. У людей в регионах к Путину вопросов нет, они считают, что ему очень сильно мешают работать. Вот не дают, и так уже 20 лет. Спрашиваешь: "А кто не дает?", отвечают – "правительство не дает, министры эти все. Он их давит-давит. Вот сенаторов посадил, Улюкаева посадил, губернаторов сажает - он же борется. Но одну голову гидре рубит, другая вырастает и так все 20 лет. Что он может один?".

Население совершенно искренне не обвиняет первое лицо этого государства, а обвиняет его окружение. Мол, у нас очень плохой губернатор и, если бы Путин об этом узнал… Но ему же никто не докладывает. Исходя из этого не думаю, что будут серьезные протесты с политическими требованиями "Путин, вон из власти". Более того, среди силовиков провели внутриведомственный опрос министерством обороны: готовы ли они стрелять в протестующих, если поступит такой приказ? Самих бойцов это очень насторожило, даже шокировало. Но режим готовится к возможным обострениям снизу и к волне протестного движения.

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– Основания у людей выйти против Путина все-таки есть?

– Да, и власть же не просто так закрывает интернет. Они понимают, что любая неофициальная информация, которая противоречит пропаганде и является правдой – губительна. Все, что просачивается по поводу чиновников, коррупции, беспредела на местах и в центре - все это может вместе с уровнем обнищания населения и ухудшения жизни вызвать волну недовольства. Поэтому хотят закрыть интернет.

Но молодежи уже не объяснишь, что нет интернета, и это – то самое поколение, которое может восстать. Это будут уже не "хомячки Навального", а серьезные молодые люди. Не знаю, кто выступит организатором всего этого, но лидеры очень быстро найдутся.

Не настаиваю, но мне кажется, что Кремль может пойти на отсечение мировой сети, не дожидаясь 1 ноября этого года.

– Почему так быстро?

– Это давно тестировали, тем более, что грядут новые непопулярные законы. Например, очередной закон коснется автомобилистов с принятием налога на экологичность. Потом грядет принятие закона, касающегося дачных участков. Их будут отнимать. Есть целый пакет законопроектов, которые могут не понравится населению. И все это может раскалить общественный котел и общественно-политический градус может вырасти в разы.

Котел может закипеть основательно к августу-сентябрю, ну может быть к октябрю, хоть сейчас это кажется невозможным. Не говорю, что это произойдет обязательно, но это вероятно. Поэтому я не исключаю, что в связи с нарастающим общественно-политическим напряжением внутри страны решено закрыть интернет раньше. Допустим, 1 сентября или вообще летом, пока все на огородах.

Россияне

Россияне

– Уже давно ходят слухи, что российское правительство рассматривает введение выездных виз.

– Безусловно. Все разговоры о ПАСЕ, о правах человека - они нужны Кремлю, как собаке пятая нога. Им это уже совсем не нужно, потому что после закрытия интернета будет полное закупоривание страны. Наконец-то завалят камнями пещеру и оттуда будет доноситься только хруст костей. Поэтому им эти разговоры о правах человека — лишняя головная боль. Люди? Какие люди? Было же сказано — это "новая нефть". А что с нефтью делают? Ее перерабатывают. Будет такая новая форма ГУЛАГа 21 века.

Что может построить чекист, когда он даже не чекист, а фанат чекистов, и обычный сапог из дрезденского дома офицеров? Он может построить только зону, вот он ее и построил практически. Да, будут выездные визы, я в этом совершенно не сомневаюсь, а потом будет отменен мораторий на смертную казнь.

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Недавно в Конституционном Суде выступила "академическая женщина" Талия Хабриева с идеей новой государственной идеологии, которую нужно вписать в конституцию РФ. Что это значит? Что все несогласные с идеологией считаются антироссиянами, русофобами и врагами народа. Следующим шагом будет отмена моратория на смертную казнь. Вперед к стеночке. Это то, к чему чекисты давно стремятся, они начистили маузеры, у них аж лапоньки дрожат. Они уже давно готовы к расстрелам. По крайней мере, сейчас просматривается именно такая логика.

– Как на такие изменения отреагируют россияне? Все-таки это на 37-й год, а 2020-й.

– В России сформировалась партия, которую я называю "партия выживальщиков". Среднестатистический россиянин, когда чем-то недоволен, обычно говорит так: "проживу как-нибудь". Это означает, где-нибудь подворую, где-нибудь прогнусь, там лизну, тут ухвачу, там что-нибудь скручу, домой притащу. Вот потихонечку и выжил. Это характеризует "партию выживальщиков". Такие люди никогда не пойдут атаковать власть, не построят баррикад и не пойдут в партизанские отряды. Они не будут идейно биться с оккупационным режимом, они будут выживать. К большому сожалению, таких людей 86%.

Два года тому назад академик Юрий Рыжов сказал мне: "Дело в том, что в России никогда хорошо не жили. Россияне выживали". Помните, у Высоцкого: "Мы всегда так живем. Скисли душами, опрыщавели..." Вот, "мы всегда так живем". Это для них привычно. А что делать? Неужели можно жить иначе? — спросят люди. Рассказываю: вот в Европе так и так, люди 5 языков знают — это нормально. Получают бесплатно высшее образование, в Венский университет поступить можно. Ну да, немецкий язык нужно знать".

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"А, так немецкий язык нужно знать!" - переспрашивают. Говорю: "Да, конечно. В Московском университете какой язык нужно? Русский. А в Вене говорят на немецком языке, но зато образование можно получить бесплатно". Не верят.

Россияне даже представить не могут, что есть другая жизнь и другой стиль жизни. Они не думают о том, что жизнь человеку дается один раз и надо ее прожить честно, достойно, не мешая другим.

Это партия выживальщиков, они выживают, как умеют, веками учились. А жить… Они не знают, что это такое свободная жизнь.

– Ради справедливости нужно сказать, что в Украине тоже так было до недавнего времени. Но тренд переломился. В России такое возможно?

– Я не знаю, что должно произойти. В любом случае это же процесс исторический, ментальный. Изменить себя ментально не так просто. Должно пройти достаточно продолжительное время и люди должны увидеть, что в другой стране люди живут иначе. Они должны увидеть, что вокруг них люди стали думать и жить иначе, и таких все больше и больше. Тогда такой человек начнет менять и себя. До тех пор, пока человек окружен выживальщиками - ничто не изменится.

Но процесс перерождения — очень долгий процесс. Тем более, что режим меняет мозги россиян в сторону чего-то доисторического, тащит их куда-то даже не в средневековье, а в пещерный век. Какие могут быть позитивные изменения?

Так, как украинцы, россияне не изменятся по нескольким причинам. Все последние годы Украина двигалась к открытости, это и безвиз, и само желание быть открытыми. В России все наоборот, там все движется в сторону закрытости - путь в пещеру.

Владимир Путин

Владимир Путин

Чекисты идут против любой природы: экономической, технической, человеческой и ничего хорошего россиянам не светит. Пока этот реваншистский режим будет процветать - мы будем наблюдать только стагнацию, деградацию и повышение уровня обреченности.

– Что будет с Россией дальше? Все-таки, это самая большая страна по территории и 140 млн населения — тоже большая цифра.

– Если путинизм будет пролонгирован еще на 10-15-20 лет, то ничего хорошего Россию не ждет. С каждым днем пролонгации сегодняшнего режима, у страны будет все меньше шансов остаться в прежних границах. Вот эти все потуги, игра в сверхдержаву, во второй полюс — это все для наивных дурачков. Двуполярный мир уже сформировался. И это не Россия. Это США и Китай, а Россия - это "третий лишний".

И если Путин останется в Кремле до 24-го, то потом все понесется с такой скоростью, что Россию разорвет на части. Тогда останется совсем небольшой территориальный буфер между Европой и Китаем, который поглотит все.

Китай и так понемногу поглощает Россию, осваивая Сибирь. Китай - лидер по поставке древесины во всем мире в то время, как там запрещена вырубка леса. Откуда у него такое количество леса? Из Сибири. Китай шаг за шагом поглощает Дальний Восток и Восточную Сибирь. Еще пара-тройка лет путинизма, и распад России 100% станет неизбежным.

– Россия — это страна с ядерным оружием. Что мир будет делать со всем этим?

– Если в 90-е россияне выменивали нефть на продовольствие, то в будущем будут выменивать его на ядерное оружие. Жрать будет нечего, вот и будут “ножки Буша” привозить в обмен на ядерное оружие, любую еду. Это будет единственная вещь, жизненно важная для россиян. Ядерное оружие в руках аборигенов? – нужно же как-то себя обезопасить, чтобы оно не досталось каким-то террористическим обезьянам.

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– Политологи говорят, что к 24-му году Путин уйдет из власти, назначив себе преемника.

– Путин уйдет, безусловно. Его вынесут вперед ногами. Сейчас скажу такую дикую конспирологическую вещь: Москва полнится слухами, что Путина якобы уже нет в живых. Что вместо него показывают бесконечных двойников: якута, круглого, квадратного, банкетного, не знаю кого там еще. На этом месте я уже не затыкаю конспирологов: ведь если страна управляется в режиме спецопераций, а по телевизору доносят специнформацию, которая совершенно не соответствует действительности, когда Путин может быть сразу в двух местах одновременно, я прихожу к выводу, что конспирологи имеют право на свое мнение.

Когда-то было сложно поверить, что чекисты могут взрывать спящих в домах людей, но они сделали это. Боюсь, что эта конспирологическая теория может иметь под собой основания. И если это так, то мы вообще столкнулись с какой-то новой, непонятной формой управления, взаимодействия властной группировки с населением, когда есть виртуальный портрет и даже есть несколько похожих на него кукол. А страной коллегиально руководит какая-то банда.

Если Путина физически нет и все, что про него показывают это фейк, то в таком случае они могут изобразить, что да он устал, он уходит. Любой двойник прочитает заготовленную речь и испариться. А где Путин? А он уже черт знает где.

С другой стороны если вся эта конспирология полная фигня, а Путин существует физически, и именно он правит, то сам он никогда не уйдет.

Я не являюсь конспирологом и не поддерживаю эту дикую теорию. Просто подчеркиваю, что в данной конкретной ситуации, в парадигме спецуправления страной, может быть всякое.

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Автор
Галина ОстаповецГалина Остаповец
Темы
Социально-экономическая ситуация в Россиироссийская экономикаРоссийско-украинский конфликтРоссийская военная угрозаВойна на ДонбассеАннексия КрымаСанкции против Россиироссийская пропаганда
Персоны
Владимир ПутинСаша Сотник
Место
Россия
Теги
Новости Россиивойнасанкции Россия - страна-агрессорпропаганда
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Шоб оно сдохло .И двойник и тройник тоже
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Тупорылые животные нацисты, расстрою вас, в России еще так богато не жили))) Горите в аду нелюди бандеры))))
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Сотник ,со своей бредятиной -- находка для "Обозревателя" !!!!
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