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"Мне их не жалко!" Росгвардеец рассказал о разгоне митинга в Москве

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Девятнадцатилетний военнослужащий Росгвардии, который принимал участие в разгоне митинга в центре Москвы 27 июля, рассказал подробности происходящего.

Об этом пишет российский телеканал "Дождь". По словам парня, который отказался называть свое имя, упор делался в основном на школьников.

"Мне их не жалко, мы их заламывали, потому что они бегали, а вести себя надо спокойно. И вообще, надо думать, прежде чем выходить с листовками и свитками — за них "принимают", – высказался росгвардеец.

Примечательно, что по данным детского омбудсмена Москвы, на акции задержали 47 несовершеннолетних, многих из них — безосновательно.

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Митинг в Москве

Митинг в Москве

kp.by

По словам военного, их заранее готовили к разгону протестов. При этом, им говорили, что на митинг выйдут около десяти тысяч жителей Москвы. "Ситуацию описывали в общих чертах. Начальство о выборах и кандидатах особо не рассказывало", – заверил росгвардеец.

"Из-за оцепления мы задерживали и прохожих. Много было этих из штаба Навального, с его листовками. Были, конечно, и взрослые люди со своим мнением. А школьникам просто хочется движухи и реакции на них", – отметил он.

Военнослужащий заявил, что так и не понял, кто именно вышел на протест. Он также заявил, что пошел на задержание митингующих, поскольку его нынешняя российская власть устраивает. "Я всю жизнь при Путине жил", – заявил росгвардеец.

Митинг в Москве

Митинг в Москве

Deutsche Welle

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

  • В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

  • Свыше 1000 человек были задержаны, в том числе случайные прохожие.

  • Еще раньше, 24 июля, за призыв выходить на улицы на 30 суток был арестован оппозиционер Алексей Навальный.

  • 28 июля Навальный был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". Посетившая его врач-офтальмолог Анастасия Васильева выразила убеждение, что настоящая причина его болезни – в действии "неопределенных химических веществ".

  • В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

  • МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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Россия Москва
Теги
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
В следующий раз бывший Беркут начнёт бошки либероте сносить, те церемониться не будут!
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Krass Марк
Krass Марк
Ответ типичного путинского Быдла-фашиста
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Либерастов - давить! :-))))
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