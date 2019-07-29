"Мне их не жалко!" Росгвардеец рассказал о разгоне митинга в Москве

Девятнадцатилетний военнослужащий Росгвардии, который принимал участие в разгоне митинга в центре Москвы 27 июля, рассказал подробности происходящего.

Об этом пишет российский телеканал "Дождь". По словам парня, который отказался называть свое имя, упор делался в основном на школьников.

"Мне их не жалко, мы их заламывали, потому что они бегали, а вести себя надо спокойно. И вообще, надо думать, прежде чем выходить с листовками и свитками — за них "принимают", – высказался росгвардеец.

Примечательно, что по данным детского омбудсмена Москвы, на акции задержали 47 несовершеннолетних, многих из них — безосновательно.

Митинг в Москве kp.by

По словам военного, их заранее готовили к разгону протестов. При этом, им говорили, что на митинг выйдут около десяти тысяч жителей Москвы. "Ситуацию описывали в общих чертах. Начальство о выборах и кандидатах особо не рассказывало", – заверил росгвардеец.

"Из-за оцепления мы задерживали и прохожих. Много было этих из штаба Навального, с его листовками. Были, конечно, и взрослые люди со своим мнением. А школьникам просто хочется движухи и реакции на них", – отметил он.

Военнослужащий заявил, что так и не понял, кто именно вышел на протест. Он также заявил, что пошел на задержание митингующих, поскольку его нынешняя российская власть устраивает. "Я всю жизнь при Путине жил", – заявил росгвардеец.

Митинг в Москве Deutsche Welle

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

Свыше 1000 человек были задержаны, в том числе случайные прохожие.

Еще раньше, 24 июля, за призыв выходить на улицы на 30 суток был арестован оппозиционер Алексей Навальный.

28 июля Навальный был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". Посетившая его врач-офтальмолог Анастасия Васильева выразила убеждение, что настоящая причина его болезни – в действии "неопределенных химических веществ".

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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