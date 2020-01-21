Меняет конституцию РФ: в плане Путина заметили "крымский сценарий"

Изменение конституции РФ и внезапная отставка Кабинета министров ведет лишь к сохранению президентом Владимиром Путиным контроля за высшей властью в стране.

Такое мнение в блоге высказал главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Транзит, он такой транзит – сохранение путинского контроля за высшей властью в Российской Федерации. Можно через Совбез, а можно через Госсовет, можно через Совет Федерации, а можно через Госдуму. Как напишем, так и сохраним. И отставка Медведева, по здравому размышлению, это лишь сохранение непопулярного премьера для будущих политических загогулин", – рассказал журналист.

К путинской спешке Венедиктов также отнес быстрое продвижение нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"А вот почему такая скорость? Давай, давай! Давай новое правительство немедленно, давай поправки на всенародное голосование завтра (в апреле! Давай скорее!). Прям как крымский референдум. Чего гоним-то, Владимир Владимирович? Или правильнее спросить – что случилось?" – подчеркнул журналист.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционный политик Леонид Гозман сообщил, что президент РФ Владимир Путин не смог удержать власть в стране и потерпел поражение.

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