Мать закрыла и ушла на 3 дня: в России спасатели вырезали из квартиры троих детей

В Центральном округе Омска в одной из квартир многоэтажного дома по улице 24-й Северной за запертой дверью трое детей провели почти трое суток.

Вызволяли их спасатели с помощью гидроинструмента, пишет "Новый Омск".

Самому младшему из спасенных ребят исполнился всего 1 год, его старшей сестре 14 лет, возраст средней девочки не называется.

Детей закрыли в квартире 2gis.ru

Отмечается, что состояние всех детей "терпимое". Они сообщили, что не видели свою мать уже больше двух дней.

Известно, что на семью постоянно жаловались соседи, которые и написали заявление в полицию. По их словам, взрослые вели асоциальный образ жизни, не смущаясь присутствия в квартире трех своих малолетних детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Приморском крае до смерти забили двухлетнюю девочку. Как выяснилось, жуткое преступление – дело рук 21-летнего отчима.

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