Так, друзья — сегодня я планировал пост на совсем другую тему, но мне на глаза попался один из комментариев к недавнему посту, который оставил один из читателей и который произвёл на меня неизгладимое впечатление.
Комментарий достаточно жуткий и напоминает список каких-то мрачных фантазий не совсем здорового сценариста фильмов ужасов — там перечисляются какие-то жуткие и нереально жестокие вещи.
А страшнее всего то, что всё это — реальные новостные заголовки, описывающие происшествия, которые случились за последнее время в России. Даже в голове не укладывается, как всё это может происходить на самом деле в XXI веке. Все эти люди ездят рядом с вами в транспорте, стоят в одной очереди в кассу, сидят рядом за столиками кафе — а потом приходят домой и творят весь этот ужас.
Итак, в сегодняшнем посте — страшный список недавних происшествий, случившихся в России, а также важный вопрос.
Вот этот жуткий список. Я специально забил в поисковые системы каждую строчку — это всё реальные заголовки реальных происшествий:
В Барнауле пьяный зарезал 70-летнюю женщину и уснул рядом с трупом.
В Минусинске завуч снимала отпечатки пальцев у второклассников из-за карманных краж.
В Екатеринбурге учительница лицея заставила первоклассников по очереди писать на доске слово "жопа".
Физрук умер от передозировки наркотиков в Курганской области.
В Ленобласти рыбак перерезал горло пенсионеру из-за места на реке.
Подростка в Прикамье забили насмерть из-за того, что он отказался поделиться сигаретой.
В Анапе внук до смерти забил свою 86-летнюю бабушку, за то, что она съела из холодильника кусок сала.
Россиянка убила любовника и неделю спала с его трупом.
В Калинино сын табуретом по башке пришиб родную мать за то, что много лет назад та убила своего мужа и его отца.
В Пскове педофил заманил к себе домой 10-летнего школотрона, предложив ему поиграть в интересную игру, после чего его оприходовал.
В Москве таксист изнасиловал пассажира и потребовал оплатить бензин.
В Иркутске дед-педофил жестоко изнасиловал приемного внука.
В Бурятии после отказа в интиме парень камнем забил 16-летнюю подругу.
В Башкирии 16-летний подросток изнасиловал 88-летнюю бабушку.
В Ростовской области брат насиловал сестру с её с 10-летнего возраста.
В Самаре 23-летний педофил заманил 7-летнюю школьницу на заброшенный стадион, где изнасиловал её в т. ч. с помощью палки, после чего задушил и присыпал строительным мусором.
В Волгограде педофил с гнилыми зубами изнасиловал 9-летнюю девочку.
В Подмосковье отец несколько месяцев насиловал свою дочь.
В Хакасии дед надругался над 7-летней внучкой сожительницы.
Астраханец изнасиловал трёх детей в возрасте от 3-х до 9-ти лет.
Бизнесмен из Ярославля насиловал четырех девочек в возрасте от семи до девяти лет.
Отец полгода насиловал дочь в подмосковном Можайске.
Житель Перми шесть лет насиловал дочь сожительницы.
В Петербурге отец семь лет насиловал собственную дочь.
В Калужской области 14-летний подросток изнасиловал шестилетнего мальчика.
В Москве школьники изнасиловали девочку маркером и сняли на видео.
В детском лагере Ленобласти 9-летние дети по ночам устраивали оральные половые контакты по принуждению, добровольно и игрой "камень-ножницы-бумага".
В Хакасии бабушку едва не изнасиловали по пути к соседке.
Болельщиков "Уфы" жестоко избили в Екатеринбурге.
В Перми два пьяных подростка по очереди насиловали односельчанку.
В Ленобласти гастарбайтер изнасиловал 6-летнюю девочку.
Мужчина с автоматом оттаскал за волосы полуголую девушку на пляже в Махачкале.
Мужчина жестоко избил своего тестя – фронтовика из-за того, что тот отказался продавать свою "однушку".
В Сочи мужчина напал на прохожего и забил его до полусмерти.
Такие дела.
Собственно, после всего прочитанного есть только один вопрос:
Что случилось с этой страной?
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.