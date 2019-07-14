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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Что случилось с Россией: страшный список

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Так, друзья — сегодня я планировал пост на совсем другую тему, но мне на глаза попался один из комментариев к недавнему посту, который оставил один из читателей и который произвёл на меня неизгладимое впечатление.

Комментарий достаточно жуткий и напоминает список каких-то мрачных фантазий не совсем здорового сценариста фильмов ужасов — там перечисляются какие-то жуткие и нереально жестокие вещи.

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А страшнее всего то, что всё это — реальные новостные заголовки, описывающие происшествия, которые случились за последнее время в России. Даже в голове не укладывается, как всё это может происходить на самом деле в XXI веке. Все эти люди ездят рядом с вами в транспорте, стоят в одной очереди в кассу, сидят рядом за столиками кафе — а потом приходят домой и творят весь этот ужас.

Итак, в сегодняшнем посте — страшный список недавних происшествий, случившихся в России, а также важный вопрос.

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Вот этот жуткий список. Я специально забил в поисковые системы каждую строчку — это всё реальные заголовки реальных происшествий:

В Барнауле пьяный зарезал 70-летнюю женщину и уснул рядом с трупом.

В Минусинске завуч снимала отпечатки пальцев у второклассников из-за карманных краж.

В Екатеринбурге учительница лицея заставила первоклассников по очереди писать на доске слово "жопа".

Физрук умер от передозировки наркотиков в Курганской области.

В Ленобласти рыбак перерезал горло пенсионеру из-за места на реке.

Подростка в Прикамье забили насмерть из-за того, что он отказался поделиться сигаретой.

В Анапе внук до смерти забил свою 86-летнюю бабушку, за то, что она съела из холодильника кусок сала.

Россиянка убила любовника и неделю спала с его трупом.

В Калинино сын табуретом по башке пришиб родную мать за то, что много лет назад та убила своего мужа и его отца.

В Пскове педофил заманил к себе домой 10-летнего школотрона, предложив ему поиграть в интересную игру, после чего его оприходовал.

В Москве таксист изнасиловал пассажира и потребовал оплатить бензин.

В Иркутске дед-педофил жестоко изнасиловал приемного внука.

В Бурятии после отказа в интиме парень камнем забил 16-летнюю подругу.

В Башкирии 16-летний подросток изнасиловал 88-летнюю бабушку.

В Ростовской области брат насиловал сестру с её с 10-летнего возраста.

В Самаре 23-летний педофил заманил 7-летнюю школьницу на заброшенный стадион, где изнасиловал её в т. ч. с помощью палки, после чего задушил и присыпал строительным мусором.

В Волгограде педофил с гнилыми зубами изнасиловал 9-летнюю девочку.

В Подмосковье отец несколько месяцев насиловал свою дочь.

В Хакасии дед надругался над 7-летней внучкой сожительницы.

Астраханец изнасиловал трёх детей в возрасте от 3-х до 9-ти лет.

Бизнесмен из Ярославля насиловал четырех девочек в возрасте от семи до девяти лет.

Отец полгода насиловал дочь в подмосковном Можайске.

Житель Перми шесть лет насиловал дочь сожительницы.

В Петербурге отец семь лет насиловал собственную дочь.

В Калужской области 14-летний подросток изнасиловал шестилетнего мальчика.

В Москве школьники изнасиловали девочку маркером и сняли на видео.

В детском лагере Ленобласти 9-летние дети по ночам устраивали оральные половые контакты по принуждению, добровольно и игрой "камень-ножницы-бумага".

В Хакасии бабушку едва не изнасиловали по пути к соседке.

Болельщиков "Уфы" жестоко избили в Екатеринбурге.

В Перми два пьяных подростка по очереди насиловали односельчанку.

В Ленобласти гастарбайтер изнасиловал 6-летнюю девочку.

Мужчина с автоматом оттаскал за волосы полуголую девушку на пляже в Махачкале.

Мужчина жестоко избил своего тестя – фронтовика из-за того, что тот отказался продавать свою "однушку".

В Сочи мужчина напал на прохожего и забил его до полусмерти.

Такие дела.

Собственно, после всего прочитанного есть только один вопрос:

Что случилось с этой страной?

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Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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