Так, друзья — сегодня я планировал пост на совсем другую тему, но мне на глаза попался один из комментариев к недавнему посту, который оставил один из читателей и который произвёл на меня неизгладимое впечатление.

Комментарий достаточно жуткий и напоминает список каких-то мрачных фантазий не совсем здорового сценариста фильмов ужасов — там перечисляются какие-то жуткие и нереально жестокие вещи.

А страшнее всего то, что всё это — реальные новостные заголовки, описывающие происшествия, которые случились за последнее время в России. Даже в голове не укладывается, как всё это может происходить на самом деле в XXI веке. Все эти люди ездят рядом с вами в транспорте, стоят в одной очереди в кассу, сидят рядом за столиками кафе — а потом приходят домой и творят весь этот ужас.

Итак, в сегодняшнем посте — страшный список недавних происшествий, случившихся в России, а также важный вопрос.

Вот этот жуткий список. Я специально забил в поисковые системы каждую строчку — это всё реальные заголовки реальных происшествий:

В Барнауле пьяный зарезал 70-летнюю женщину и уснул рядом с трупом.



В Минусинске завуч снимала отпечатки пальцев у второклассников из-за карманных краж.



В Екатеринбурге учительница лицея заставила первоклассников по очереди писать на доске слово "жопа".



Физрук умер от передозировки наркотиков в Курганской области.



В Ленобласти рыбак перерезал горло пенсионеру из-за места на реке.



Подростка в Прикамье забили насмерть из-за того, что он отказался поделиться сигаретой.



В Анапе внук до смерти забил свою 86-летнюю бабушку, за то, что она съела из холодильника кусок сала.



Россиянка убила любовника и неделю спала с его трупом.



В Калинино сын табуретом по башке пришиб родную мать за то, что много лет назад та убила своего мужа и его отца.



В Пскове педофил заманил к себе домой 10-летнего школотрона, предложив ему поиграть в интересную игру, после чего его оприходовал.



В Москве таксист изнасиловал пассажира и потребовал оплатить бензин.



В Иркутске дед-педофил жестоко изнасиловал приемного внука.



В Бурятии после отказа в интиме парень камнем забил 16-летнюю подругу.



В Башкирии 16-летний подросток изнасиловал 88-летнюю бабушку.



В Ростовской области брат насиловал сестру с её с 10-летнего возраста.



В Самаре 23-летний педофил заманил 7-летнюю школьницу на заброшенный стадион, где изнасиловал её в т. ч. с помощью палки, после чего задушил и присыпал строительным мусором.



В Волгограде педофил с гнилыми зубами изнасиловал 9-летнюю девочку.



В Подмосковье отец несколько месяцев насиловал свою дочь.



В Хакасии дед надругался над 7-летней внучкой сожительницы.



Астраханец изнасиловал трёх детей в возрасте от 3-х до 9-ти лет.



Бизнесмен из Ярославля насиловал четырех девочек в возрасте от семи до девяти лет.



Отец полгода насиловал дочь в подмосковном Можайске.



Житель Перми шесть лет насиловал дочь сожительницы.



В Петербурге отец семь лет насиловал собственную дочь.



В Калужской области 14-летний подросток изнасиловал шестилетнего мальчика.



В Москве школьники изнасиловали девочку маркером и сняли на видео.



В детском лагере Ленобласти 9-летние дети по ночам устраивали оральные половые контакты по принуждению, добровольно и игрой "камень-ножницы-бумага".



В Хакасии бабушку едва не изнасиловали по пути к соседке.



Болельщиков "Уфы" жестоко избили в Екатеринбурге.



В Перми два пьяных подростка по очереди насиловали односельчанку.



В Ленобласти гастарбайтер изнасиловал 6-летнюю девочку.



Мужчина с автоматом оттаскал за волосы полуголую девушку на пляже в Махачкале.



Мужчина жестоко избил своего тестя – фронтовика из-за того, что тот отказался продавать свою "однушку".



В Сочи мужчина напал на прохожего и забил его до полусмерти.

Такие дела.

Собственно, после всего прочитанного есть только один вопрос:

Что случилось с этой страной?

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