К какому выводу я пришел, посмотрев ежегодную пресс-конференцию Путина 19 декабря? А к какому выводу можно прийти, внимательно читая плакат: "Народ и партия едины"?

Здесь вывода сделать невозможно. Здесь возможны только ощущения. А ощущения, на мой взгляд, довольно грустные. По крайней мере, для меня как для гражданина России.

Власть живет в своем мире, в котором она что-то говорит. Сама себе. Возможно, она думает, что она говорит кому-то, но этот "кто-то" не существует. Никто ее не слушает.

Посмотрите соотношение "лайков" и "дизлайков" на сайтах телеканалов – "дизлайков" в несколько раз больше. И это при том, что, думаю, "лайки" накручивают, а "дизлайки", наоборот, пытаются снижать.

Владимир Путин

Только что я разговаривал с соседом во дворе, который явно не принадлежит к кругу пятой колонны, либеральной интеллигенции и так далее. Он сказал, что вчера случайно на 5 минут включил телевизор – и дальше шла исключительно обсценная лексика в адрес вождя.

Власть исполняет некие ритуалы. Магические ритуалы. По всей вероятности, она думает, что эти магические ритуалы приводят к какому-то результату. Это напоминает примитивные племена со своими заклинаниями, танцами, прыганьем вокруг костра и прочим. На самом деле, реальность не подчиняется этим заклинаниям ни в коей мере. Но как этого не понимали примитивные люди, так же этого не понимает и нынешняя власть.

Это очень печально, потому что это говорит о том, что люди, принимающие судьбоносные решения и для нашей страны, и для наших соседей, и для всего мира, абсолютно оторваны от реальной жизни.

Что касается сказанного об Украине. В свое время люди, специализировавшиеся на изучении Советского Союза, смотрели на всякие мелкие детали: кто как стоит на мавзолее, кто за кем и так далее. По этим мелким признакам они пытались понять, что же на самом деле происходит внутри черного ящика.

Если так относится к этой пресс-конференции, то мне кажется, что слова президента об Украине были несколько менее агрессивными, чем обычно. Я думаю, что наш президент действительно хочет как-то вылезти с Донбасса, потому что для него это чемодан без ручки.

Наш президент, разумеется, не хочет мира у вас в Украине. Ему хотелось бы, чтобы у вас продолжалась война. Но ему хотелось бы самому из этого вылезти и смотреть на это со стороны.

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