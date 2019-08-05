В субботу, 3 августа, в столице России Москве с новой силой разгорелись протесты из-за отказа регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Сначала о масштабах. Если понимать под масштабами процент населения, участвующего в протестах, то он, конечно, очень небольшой. 24 тысячи человек, собравшихся на разрешенный митинг на Сахарова 20 июля – это все равно очень маленький даже от жителей Москвы, не говоря уже обо всей России. Но, с другой стороны, у вас на Майдане все-таки тоже не было большинство населения Украины и даже Киева.

Всегда все решает активное меньшинство. На самом деле, здесь важны две вещи: решимость этого активного меньшинства и соотношение активных противников власти и активных сторонников власти.

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По обоим этим параметрам для наших властей всё явно тревожно.

Решимость участников возрастает. Их количество, может быть, будет даже постепенно снижаться. На протестах 3 августа было немного меньше народу, чем на протестах 27 июля. Но в такой ситуации из числа протестующих естественным образом выделяется достаточно радикальная группа, которая готова идти уже не только на мирные акции, но и на другие тоже.

Владимир Путин на военно-морском параде в Санкт-Петербурге Официальный сайт президента РФ

Вопрос не в том, затухнет протест или нет. Сегодня вопрос в том, останется ли он относительно массовым и мирным, или он перейдет в подполье со всеми революционными и жесткими методами.

Причем, участников этих жестких действий будет, конечно, очень немного, но они получат моральную поддержку очень многих людей. Потому что многие люди, в том числе те, которые не выходят ни на какие протесты, начинают понимать, что с властью просто невозможно разговаривать.

Кроме того, соотношение активных протестантов с активными сторонниками власти, конечно, фантастическое. Активных сторонников власти в России найти крайне трудно. Если не считать людей в погонах, конечно. Но и они по-разному себя ведут.

Я приведу один пример. У нас совершенно анекдотичная история. Из Якутии пешком в Москву идет какой-то шаман (Александр Габышев, - Ред.), чтобы изгнать Путина, поскольку, по его мнению, Путин – это дьявол. Он идет уже чуть ли не полгода, и никто этого шамана не останавливает. Не нашлось активных сторонников Владимира Владимировича, чтобы прийти и перекрыть дорогу шаману, сказать: "что ж ты, сукин сын, делаешь, сам ты дьявол" - и так далее. Ничего подобного не происходит. Шаман себе спокойно мирно идет и говорит, что сейчас он будет изгонять Путина-дьявола.

Где сторонники? Таковых, активных, просто, по-видимому, не существует.

События последних недель делят ситуацию в России на "до" и "после". Я думаю, что это начало того самого, чего наши власти так смертельно боятся: того, что они называют цветной революцией.

Это не борьба левых с правыми, социалистов с либералами и так далее. У вас на Майдане были все. Были либералы, были крайние националисты, были антисемиты, были евреи. Все. То, что наше начальство называет цветной революцией – это протест активной части общества против властей по моральным соображениям. "Достали", "нельзя мириться больше с этой тупостью, с этой ложью" и так далее.

Это не значит, что после такой революции наступает рай на земле. Отнюдь нет. Но думаю, что ситуация действительно перешла в иное качество. Эта революция, конечно, не одномоментна. Она может длиться очень долго.

Но я полагаю, что наша система обречена.

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