Лентяи и идиоты: топ-чиновник России обозвал жителей СССР

Глава российской компании "Роснано" Анатолий Чубайс назвал жителей Советского Союза лентяями и идиотами.

Как пишет РИА "Новости", такое заявление он сделал в документом фильме Алексея Пивоварова "Гибель империи". По словам Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на лжи, и это понимали все, кроме "нескольких тысяч идиотов".

"Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила", – описал Чубайс свое видения на отношение советских людей к труду.

Анатолий Чубайс

По мнению Чубайса, все началось с крестьянства. "Знаю там, в Ленинграде, в автобусе два парня: "Как дела?" – "Да ничего, работаю, 140 рублей получаю". – "Ну и дурак! Я 110 получаю, и делать ничего не надо".

Это класс! Это суть советского человека, это суть советской власти. Работает идиот", – считает Чубайс.

Он подчеркнул, что винит в сложившейся ситуации руководство СССР. "В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось", – заявил глава "Роснано".

Как сообщал OBOZREVATEL, философ Игорь Чубайс, старший брат главы "Роснано" Анатолия Чубайса в прямом эфире крикнул "Слава Украине!" и обвинил Россию в войне на Донбассе.

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