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17 марта • обновлено в 17:05
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Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналист Все статьи автора

Кремль скрывает информацию о масштабах коронавируса

3.9т

Когда территория находится в режиме спец-управления, а тут еще и на полном ходу запущен процесс спец-узурпации через "спец-голосование по спец-поправкам" - эпидемия коронавируса превращается в сплошную головную боль для режима и подлинное бедствие для населения. Так судьба стучится в дверь: с полным мешком счетов за общие грехи.

В России долго и увлеченно разворовывалось всё и на всех уровнях. Государственные бандиты считали, что смогут, в случае чего, лечиться на Западе. И вот Запад закрыл границы из-за пандемии, и вчерашние небожители остались один на один со своими презренными руинами.

А вирус – еще та сволочь: не разбирает по кастам, званиям и миллиардным банковским счетам, и готов скосить всех, кто его подхватил. А в связи с убитым здравоохранением перспектива встретить костлявую с косой замаячила в равной степени как для нищебродствующей Марьиванны – так и для условной "Вальки Полустакановой". И слова "чихали мы на вашу медицину" уже не кажутся такими ржачными.

В 1986 году узколобые, но самоуверенные коммунисты скрыли от граждан информацию о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС. Секретность, умноженная на невежество, дали чудовищные результаты: катастрофа унесла огромное количество жизней, и послужила прологом к краху самой советской империи. Последние недели мы наблюдаем схожую историю: Кремль скрывает информацию о подлинных масштабах заболевания коронавирусом.

В ход идет все: и откровенная ложь о "всего-то 93 зараженных", и побасенка "да кто видел этот вирус?", и, наконец, пропагандистская байка о "гибридной войне США против Китая и России с использованием коронавируса". Говорят о чем угодно – только не о главном: выстроенная Путиным система оказалась не готова к вызовам современности. Она не способна адекватно реагировать, группироваться и организовывать борьбу с пандемией, которая сегодня заключается только в одном: тотальном карантине, который надо было вводить еще 2 недели назад.

Цена за эту нерасторопность может стать для россиян огромной. Сколько сегодня зараженных в России – не знает никто. Сколько уже умерло – можно только догадываться. А сколько умрет еще?..

В одном из комментариев кто-то написал не без ехидства: "А вы не находите некоей формой справедливой расплаты – когда 22 апреля на участках по голосованию за путинские поправки в "Конституёвище" будут иметь 100% шанс на заражение все эти бюджетные учителя-крымнашисты?" Злорадствовать не хочется, но – черт возьми! – что-то в этом есть…

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Саша Сотник Саша Сотник
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
Новости России
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