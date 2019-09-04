Кремль пойдет на провокации: названа новая угроза

Тот факт, что Россия начала председательствование в Совете безопасности ООН, несет информационную угрозу.

"С моей точки зрения, это угроза исключительно в информационном пространстве", – сказал OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Я думаю, Россия будет стараться вносить в повестку дня Совбеза ООН различные провокационные антиукраинские вопросы", – спрогнозировал он.

Владимир Путин на военно-морском параде Официальный сайт президента РФ

В то же время замминистра добавил: "Но я практически уверен, что страны-члены Совбеза заблокируют какие-либо антиукраинские инициативы со стороны Российской Федерации".

Он также убежден в том, что председательствование в Совбезе не поможет Кремлю заблокировать процесс расследования катастрофы самолета "Боинг" на Донбассе. "Насколько я понимаю, даже в момент председательствования России в Совбезе этот процесс остановить не удастся. Процесс запущен, и он никоим образом не касается непосредственно деятельности Совета безопасности ООН", – сказал Тука.

Как писал OBOZREVATEL, в связи с ротацией в сентябре текущего года временное председательство в Совете Безопасности ООН переходит к России.

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