Главная Новости
7 декабря • обновлено в 08:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Путин – скрепа и раковая опухоль": журналист спрогнозировал распад России

Читать материал на украинском

Российский журналист Игорь Яковенко убежден, что существование Российской Федерации в ее нынешних границах станет невозможным после ухода от власти президента Владимира Путина.

"Я полагаю, что после того как путинизм исчезнет, в частности, после того как Путин отойдет от власти, Россия почти неизбежно распадется". Об этом он написал в блоге OBOZREVATEL.

По его словам, Путин де-факто является "закрепителем" России в ее нынешних границах. "Проблема в том, что он создал такую страну и такое государство, в котором он является той самой скрепой, той самой стяжкой, которая держит Россию", – констатировал журналист.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Конечно, есть и другие стяжки. Стяжкой является и телевизор. Но путинизм выел Россию изнутри. Он ее выскоблил, он ее выжег. Это та самая раковая опухоль, которая поразила Россию и сделала ее пустотелой", – добавил он.

Новости
"Путин не контролирует полстраны": военный эксперт назвал два признака

Таким образом, несмотря на то, что регионы "ненавидят жирную Москву", от отделения они удерживаются силой, констатировал Яковенко.

Как писал OBOZREVATEL, в России просчитали сценарий, при котором страна может распасться по границам федеральных округов. Автор исследования, членкор РАН Виктор Суслов, пришел к выводу о том, что только реальный федерализм может остановить опасные тенденции.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Игорь Яковенко Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
9
13
Смешно
6
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нож Всвину
Нож Всвину
фразой "Смотри, Россия разваливается!" среднестатистического xoxлa можно обмануть до шестисот раз в день....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Яковенко? Эт хто такой? Профессор? Политолог? Социолог? Историк? Слушать каждого сморчка.... Давайте я тоже чего-нибудь напрогнозирую)) Я прогнозирую, что украина будет первой страной которая высадится на Марс. Я прогнозирую, что украина будет первой страной которая будет выращивать огурцы на Луне. Я прогнозирую... что украина будет последней страной, которая подружится со здравым смыслом....
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Наверно эти регионы захотят в процветающею Украину? Все мечтают говорить на мове и ездить батрачить в Польшу.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги