"Путин – скрепа и раковая опухоль": журналист спрогнозировал распад России

Российский журналист Игорь Яковенко убежден, что существование Российской Федерации в ее нынешних границах станет невозможным после ухода от власти президента Владимира Путина.

"Я полагаю, что после того как путинизм исчезнет, в частности, после того как Путин отойдет от власти, Россия почти неизбежно распадется". Об этом он написал в блоге OBOZREVATEL.

По его словам, Путин де-факто является "закрепителем" России в ее нынешних границах. "Проблема в том, что он создал такую страну и такое государство, в котором он является той самой скрепой, той самой стяжкой, которая держит Россию", – констатировал журналист.

Владимир Путин

"Конечно, есть и другие стяжки. Стяжкой является и телевизор. Но путинизм выел Россию изнутри. Он ее выскоблил, он ее выжег. Это та самая раковая опухоль, которая поразила Россию и сделала ее пустотелой", – добавил он.

Таким образом, несмотря на то, что регионы "ненавидят жирную Москву", от отделения они удерживаются силой, констатировал Яковенко.

Как писал OBOZREVATEL, в России просчитали сценарий, при котором страна может распасться по границам федеральных округов. Автор исследования, членкор РАН Виктор Суслов, пришел к выводу о том, что только реальный федерализм может остановить опасные тенденции.

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