Климкин – о проблемах Путина: ультиматум России к Украине выглядит смешно

На данный момент президенту России Владимиру Путину невыгодно выглядеть плохим лидером, поэтому он будет затягивать процесс переговоров в нормандском формате. При этом ультиматум России к Украине об изменениях в Конституцию Украины выглядит смешно.

Так считает экс-министр иностранных дел Павел Климкин. В эфире телеканала "Украина 24" он прокомментировал встречу в Берлине 3 июля, в которой приняли участие Украина, Франция, Германия, Россия — на уровне политических советников.

По его словам, Украина не получила конкретных результатов в ходе переговоров, поскольку "сейчас всем выгодно играть на то, чтобы тянуть время".

"Путину выгодно, поскольку он будет договариваться не только с нами, но и с коллективным Западом. Сейчас он смотрит на то, каким образом Европейский Союз будет выходить из карантина, насколько сохранится солидарность и политическая воля, это очень важно", – отметил он.

"Еще более важен результат будущих президентских выборов в США. От этого будет зависеть принципиально – какие санкции будут, давление, взаимодействие с ЕС. Эти вопросы важны и для Украины", — добавил он.

Экс-глава МИД также рассказал, каким видит развитие событий в ближайшее время.

"То, что нужно делать на двух ключевых направлениях, – это остановка огня и развитие гуманитарных контактов, – будет сейчас блокироваться, потому что им выгодно поднимать ставки, и любой вариант, который выглядит как условно компромиссный, имеет значение с точки зрения внутренней политики. Потому что Путину после всех этих сложных вещей: голосования за Конституцию, неудачного менеджмента коронавируса, падения цен на нефть и газ – невыгодно выглядеть плохим лидером. Ультиматум России к Украине (об изменениях в Конституцию Украины – ред.) выглядит смешно, он направлен прежде всего на внутреннюю аудиторию и на накачивание ситуации", — отметил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Климкин рассказал, чем грозит обнуление власти Путина и почему она будет больше похожа на царскую, чем на президентскую.