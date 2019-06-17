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Катастрофа в Шереметьево: вскрылась роковая ошибка экипажа

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Причиной гибели пассажиров российского самолета Sukhoi Superjet 100, произошедшей 5 мая в московском аэропорту Шереметьево, могла стать открытая задняя дверь лайнера.

Такой вывод сделали эксперты на основании предварительного доклада, опубликованного Межгосударственным авиационным комитетом, передает Baza.

"Задняя левая дверь пассажирской кабины отсутствует (сгорела). Рычаг навески находится в открытом положении. Планка аварийного трапа найдена в обломках самолёта на земле", – сказано в документе.

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Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100

echo.msk.ru

Отмечается что данная фраза в докладе не интерпретируется, однако у специалистов и следователей есть основания полагать, что открытие задней пассажирской двери спровоцировало сильное задымление салона и быстрое распространение огня, что и привело к большому количеству жертв.

Катастрофа в Шереметьево: вскрылась роковая ошибка экипажа

baza.io

"Бортпроводник, пытаясь спасти пассажиров, открыл заднюю дверь – но именно это послужило причиной моментального задымления салона. Если бы задняя дверь оставалась закрытой, огонь и дым проникал в салон самолёта гораздо медленнее. А так дым затягивало в салон. Пилоты так вентилируют салон – открывают заднюю и переднюю дверь", – отметил один из экспертов.

Катастрофа в Шереметьево: вскрылась роковая ошибка экипажа

baza.io

Нашлось и еще одно подтверждение этой версии: двери в багажный отсек оставалась закрытыми, в результате чего багажное отделение пострадало не так сильно, как пассажирский салон.

Багажный отсек

Багажный отсек

baza.io

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Тема
ЧП в Шереметьево
Место
Россия
Теги
АвиакатастрофаНовости России
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