"Какая сволочь там будет править – неважно": в России дали объяснения, "чей Крым"

Крым – международная земля, коридор между европейской цивилизацией и Россией, любой народ, живший там, может сказать, что "Крымнаш".

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказала известная российская писательница Людмила Улицкая. По ее словам, глупо говорить, что полуостров принадлежит кому-то конкретно, хотя по международным договорам, это территория Украины.

"Крым – несчастное место, за него еще долго будет вестись борьба. Глупо говорить, что он кому-то принадлежит, это международная земля. Коридор между европейской цивилизацией и Россией, через который так много проходило. А, простите, какая сволочь будет председателем этого, какая сволочь там будет сидеть и начальствовать, будет эта сволочь русская и украинская, совершенно не имеет значения. Пока что я не видела там правительства, которое бы заботилось о Крыме", – сказала она.

Аннексия Крыма 24 канал

По словам Улицкой, она не принадлежит к тем людям, которые говорят, "Крымнаш", но и "Крым ваш" – это тоже не ее формулировка.

"Крым мой, и я буду счастлива, когда там будут править люди, которые будут о нем заботиться. Власть советская, власть российская и украинская одинаково плохо относились к крымской земле. Поэтому я скажу честно, буду приветствовать любые улучшения. "Крым мой", и я очень за него болею. А политически, да, это была безобразная аннексия и об этом говорить нечего", – подытожила писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский гидрогеолог, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявил, что Крымский мост обречен и призвал не ездить по нему.

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