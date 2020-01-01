В России показали, как менялась внешность Путина за 20 лет

Российские журналисты показали, как менялся внешний вид президента РФ Владимира Путина за 20 лет его пребывания при власти.

Фотографии были опубликованы изданием МК. Там напомнили, что о назначении тогда еще премьера Владимира Путина исполняющим обязанности главы государства стало известно 1 января 20 лет назад. Тогда в новогоднюю ночь 31 декабря Борис Ельцин объявил, что покидает кресло президента.

"Впервые новогоднее обращение было двойным: вслед за Ельциным перед россиянами, сидящими за праздничным столом, к нации обратился Путин.

Иллюстрация. Владимир Путин

С тех пор в России выросло поколение уже довольно взрослых сейчас людей, которое не знает "жизни без Путина", – сказано в материале.

Уточняется, что журналисты собрали кадры "ВВП разных лет", по которым можно проследить, как менялся образ российского лидера.

Председатель Правительства России Владимир Путин во время голосования на выборах. Фото Геннадий Черкасов. 1996 г.

Председатель Правительства России Владимир Путин во время голосования на выборах. Фото Геннадий Черкасов. 1996 г.

Премьер-министр России. Фото AP. 1999 г.

Путин на Кубке Кремля. Фото Владимир Чистяков. 1999 г.

Президент России Владимир Путин. Фото Михаил Ковалев. 2001 г.

Президент России Владимир Путин. Фото Александр Астафьев. 2003 г.

2007 г. Фото Александр Астафьев

Новогоднее обращение. 2005 г.

С руководителем академии Ильей Глазуновым. 2006 г.

2004 г. Фото AP

Выступление Владимира Путина на церемонии вступления Дмитрия Медведева в должность Президента России. 2008 г.

На торжественном открытии в Пензенской области Года семьи. 2008 г.

На отдыхе в Туве. 2009 г.

Президент Дмитрий Медведев с председателем правительства Владимиром Путиным. 2010 г.

2010 г. Фото Михаил Ковалев

Дмитрий Медведев и Владимир Путин в часовне на территории резиденции главы государства ставят свечи в память о погибших в авиакатастрофе под Смоленском. 2010 г.

Рабочая встреча с председателем правительства Дмитрием Медведевым. 2012 г.

2012 г. Фото AP.

С председателем правительства Дмитрием Медведевым. 2014 г.

Интервью японской прессе. С собакой Юмэ породы акита-ину. 2016 г.

На отдыхе в Республике Тыва. 2017 г.

На отдыхе в Республике Тыва. 2017 г.

Встреча с женщинами-предпринимателями. 2018 г.

На торжественной церемонии вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы. 2018 г.

На отдыхе в Сибири. 2019 г.

На отдыхе в Сибири. 2019 г.

С президентом США Дональдом Трампом. 2019 г.

2019 г.

2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали коллаж из фотографий президента РФ Владимира Путина с разницей в 10 лет.

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