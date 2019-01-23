|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Сергей Талк
Сергей Талк
УченыйВсе статьи автора

Измельчал нынче диктатор

2.7т

Измельчал нынче диктатор

На вашем экране самолёт Airbus A350. Его особенность заключается в том, что не только крылья, но и большая часть фюзеляжа выполнены из углепластика, что является технологическим прорывом. Помимо множества улучшений каждому пассажиру предоставляется широкополосный интернет, а шторки на окнах теперь опускаются автоматически с помощью электроники. Мелочь, а приятно.

Новости
Почему и как они придумали Путина: показания Бориса Березовского

На втором снимке вы видите российский самолёт МС21. Не видите? И не удивительно! Дело в том, что для этого самолёта крылья решили делать тоже из углепластика, но поскольку он не производится в РФ, планировалось закупать его заграницей. Однако выяснилось, что из-за санкций поставки запрещены. И поскольку самолёт без крыльев не самолёт, дальнейшее его производство невозможно. Вот и всё.

Ещё раз убеждаюсь: Владимир Владимирович неумный человек и до его идеала товарища Сталина ему далеко. Измельчал нынче диктатор.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Сергей ТалкСергей Талк
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Сергея Талка
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
0
8
Смешно
4
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Кстати фотографии мс21, проходящих сейчас сертификационные испытания,вполне есть.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Как всегда кастрюлеголовым ссат в уши, запрет касается только на поставки в Иран, поставки в другие страны это не касается.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рысин Алексей
Рысин Алексей
А если Путин в ведет санкции и не станет продавать авиационный титан то интересно полетит Airbus A350 ? Тупое животное Талк , что на это ответит ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги