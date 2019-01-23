На вашем экране самолёт Airbus A350. Его особенность заключается в том, что не только крылья, но и большая часть фюзеляжа выполнены из углепластика, что является технологическим прорывом. Помимо множества улучшений каждому пассажиру предоставляется широкополосный интернет, а шторки на окнах теперь опускаются автоматически с помощью электроники. Мелочь, а приятно.

На втором снимке вы видите российский самолёт МС21. Не видите? И не удивительно! Дело в том, что для этого самолёта крылья решили делать тоже из углепластика, но поскольку он не производится в РФ, планировалось закупать его заграницей. Однако выяснилось, что из-за санкций поставки запрещены. И поскольку самолёт без крыльев не самолёт, дальнейшее его производство невозможно. Вот и всё.

Ещё раз убеждаюсь: Владимир Владимирович неумный человек и до его идеала товарища Сталина ему далеко. Измельчал нынче диктатор.

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