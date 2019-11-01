Главная Новости
1 ноября • обновлено в 14:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Интернет в России попал в изоляцию: что это значит

3.2т Читать материал на украинском

В России с 1 ноября вступила в силу значительная часть положений так называемого закона о "суверенном Рунете".

Как сообщает "Радио Свобода", документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе сети позволит Роскомнадзору централизовано управлять ею.

В частности, это должно позволить отключать российский сегмент интернета от всемирной сети.

В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. Перечень угроз Россия пока не утвердила.

Интернет в России попал в изоляцию

Интернет в России попал в изоляцию

Известия

Новости
Украинцы больше всего читают новости именно в Интернете

На реализацию закона планируют потратить более 30 миллиардов рублей (около 12 миллиардов гривен).

Некоторые провайдеры в России считают, что анализировать весь трафик не сможет никто, и окончательная стоимость проекта будет еще выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России потери экономики в случае отсутствия интернета только в течение суток могут составить 20 млрд рублей (около 8,3 млрд гривен).

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости России интернет
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
24
Смешно
5
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pooh Vini
Pooh Vini
Ка ЦАП ! Твой дом - тюрьма
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Подтверждаю. Пишу с печатной машинки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel