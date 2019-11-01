Интернет в России попал в изоляцию: что это значит

В России с 1 ноября вступила в силу значительная часть положений так называемого закона о "суверенном Рунете".
Как сообщает "Радио Свобода", документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе сети позволит Роскомнадзору централизовано управлять ею.
В частности, это должно позволить отключать российский сегмент интернета от всемирной сети.
В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. Перечень угроз Россия пока не утвердила.
Интернет в России попал в изоляцию
Известия
На реализацию закона планируют потратить более 30 миллиардов рублей (около 12 миллиардов гривен).
Некоторые провайдеры в России считают, что анализировать весь трафик не сможет никто, и окончательная стоимость проекта будет еще выше.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России потери экономики в случае отсутствия интернета только в течение суток могут составить 20 млрд рублей (около 8,3 млрд гривен).
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.