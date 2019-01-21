Объявлена экстренная эвакуация: в Магнитогорске произошло новое ЧП

В Магнитогорске (Россия) местным жителям массово разослали предупреждения об угрозах взрывов в медицинских и общеобразовательных заведениях, а также ТРЦ. Письма горожане выложили в социальных сетях.

Одно из таких писем поступило на электронный адрес городской больницы №1. Сообщается, что в медучреждении идет эвакуация.

Также в связи с угрозой эвакуировали школу. По сообщениям очевидцев, учеников вывели на улицу за территорию школы, на место прибыли полиция и кинологи.

"Черное и белое Магнитогорск", "ВКонтакте"

"Черное и белое Магнитогорск", "ВКонтакте"

"В 62-й школе эвакуировали всех учеников и учителей в экстренном порядке. Много полиции с собаками, школу окружили", — пишут в группе "Черное и белое Магнитогорск" в соцсети "ВКонтакте".

Также жители Магнитогорска сообщают, что в платной школе "Левушка" эвакуировали всех детей, их отправили домой.

В анонимных посланиях упоминались трагедия 31 декабря, когда в результате обрушения подъезда дома погибли 39 человек, а также инцидент со взрывом маршрутного такси в центре города.

В пресс-службе Управления ФСБ по Челябинской области факт получения сообщений подтвердили. "Проводится проверка в соответствии алгоритмами", — заявили в ведомстве.

В свою очередь власти Магнитогорска считают анонимную рассылку сообщений о якобы готовящихся взрывах в городе спамом и призывают жителей не паниковать, так как каждое сообщение проверяется спецслужбами.

Пресс-служба горадминистрации просит горожан "не поддаваться на провокации".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Магнитогорске в ночь на 31 декабря прогремел мощный взрыв, в результате чего обвалился весь подъезд.

Всего погибло 39 человек, из них шестеро — дети. Опубликованы имена всех жертв.

1 января стало известно о новом смертельном ЧП в Магнитогорске —загорелось маршрутное такси.

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