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11 марта • обновлено в 11:06
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Госдума России приняла поправки Путина в Конституцию

3.1т
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В среду, 11 марта, Государственная дума России приняла в третьем чтении скандальные правки в Конституцию РФ, которые дают возможность президенту Владимиру Путину остаться в кресле главы государства.

За выступили 383 парламентария, при этом никто не решился проголосовать против. Еще 43 человека воздержались.

В России приняли поправки о краже Крыма и "вечной" власти Путина

Скриншот

Самые скандальные пункты

Среди поправок – исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо. Кроме того, принята поправка, внесенная депутатом Валентиной Терешковой, об обнулении предыдущих президентских сроков. Таким образом лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, сможет снова стать кандидатом в президенты.

Президент в Конституции получает право осуществлять общее руководство правительством РФ; он также вправе председательствовать на заседаниях Кабинета министров.

Согласно закону, министры так называемого силового блока назначаются на должности президентом после консультаций с Советом Федерации. Кроме того, члены верхней палаты парламента получают право официально именовать сенаторами.

Поправки вводят запрет на действия по отчуждению части территории РФ, а также призывы к ним. Депутаты согласились с поправкой, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР, фактически узакони кражу у Украины Крыма.

Статья 68 Конституции получила благодаря поправкам новое изложение. В частности, "государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ".

Против этой поправки уже выступили общественники Татарстана, жестко обратившись к Путину.

Госдума России приняла поправки Путина в Конституцию

Госдума России приняла поправки Путина в Конституцию

Процедура вступления в силу

После Госдумы поправки должны одобрить в Совете Федерации и 2/3 региональных законодательных собраний. Далее слово за президентом – он подписывает и публикует поправки.

Сначала вступит в силу статья 3 Конституции: она требует от президента направить поправки в Конституционный суд. Там за 7 дней решают, соответствует ли закон Конституции.

Далее вопрос решается на плебисците: статья 2 предписывает президенту назначить общероссийское голосование тексту поправок в Основной закон.

В своем указе президент сформулирует вынесенный на голосование вопрос и назначит дату (минимум через 30 дней после указа), голосовать смогут все россияне старше 18, кроме недееспособных и заключенных, день голосования будет объявлен нерабочим, организацией займется система ЦИК, а наблюдать будут общественные палаты.

ЦИК за 5 дней подсчитает результаты и затем за 3 дня опубликует их. Если больше 1/2 пришедших на участки поддержали проект, обновленная конституция вступает в силу со дня публикации итогов голосования.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в Конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. Что из этого выйдет, читайте в нашем материале.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Укроене опять вставили
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Иванова Елена
Иванова Елена
Бухалк Лексееч, встав или тебе причем "по самое не могу"!!! а ты все об Украине печешься)) ну не ид иот ди?))))))))))))))
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
ну ващето поправки в Конституцию будут приняты по итогам всенародного голосования, которое пройдет 22 апреля.
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Юг Руси
Юг Руси
"За выступили 383 парламентария, при этом никто не решился проголосовать против" - "трУсы, негодяи! Да как они могли? Никто об Укроине даже и не подумал!" - разорвали сеть укроинцы!
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Иванова Елена, хватит! в России хлеб дешевле чем в Украине.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Юг Руси, ты о себе позаботься!!! чтоб хоть на хлеб хватило в следующие N-е количество лет ваше "все" лет)))))))))))
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