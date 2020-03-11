В среду, 11 марта, Государственная дума России приняла в третьем чтении скандальные правки в Конституцию РФ, которые дают возможность президенту Владимиру Путину остаться в кресле главы государства.

За выступили 383 парламентария, при этом никто не решился проголосовать против. Еще 43 человека воздержались.

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Самые скандальные пункты

Среди поправок – исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо. Кроме того, принята поправка, внесенная депутатом Валентиной Терешковой, об обнулении предыдущих президентских сроков. Таким образом лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, сможет снова стать кандидатом в президенты.

Президент в Конституции получает право осуществлять общее руководство правительством РФ; он также вправе председательствовать на заседаниях Кабинета министров.

Согласно закону, министры так называемого силового блока назначаются на должности президентом после консультаций с Советом Федерации. Кроме того, члены верхней палаты парламента получают право официально именовать сенаторами.

Поправки вводят запрет на действия по отчуждению части территории РФ, а также призывы к ним. Депутаты согласились с поправкой, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР, фактически узакони кражу у Украины Крыма.

Статья 68 Конституции получила благодаря поправкам новое изложение. В частности, "государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ".

Против этой поправки уже выступили общественники Татарстана, жестко обратившись к Путину.

Госдума России приняла поправки Путина в Конституцию

Процедура вступления в силу

После Госдумы поправки должны одобрить в Совете Федерации и 2/3 региональных законодательных собраний. Далее слово за президентом – он подписывает и публикует поправки.

Сначала вступит в силу статья 3 Конституции: она требует от президента направить поправки в Конституционный суд. Там за 7 дней решают, соответствует ли закон Конституции.

Далее вопрос решается на плебисците: статья 2 предписывает президенту назначить общероссийское голосование тексту поправок в Основной закон.

В своем указе президент сформулирует вынесенный на голосование вопрос и назначит дату (минимум через 30 дней после указа), голосовать смогут все россияне старше 18, кроме недееспособных и заключенных, день голосования будет объявлен нерабочим, организацией займется система ЦИК, а наблюдать будут общественные палаты.

ЦИК за 5 дней подсчитает результаты и затем за 3 дня опубликует их. Если больше 1/2 пришедших на участки поддержали проект, обновленная конституция вступает в силу со дня публикации итогов голосования.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин поддержал изменения в Конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. Что из этого выйдет, читайте в нашем материале.

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