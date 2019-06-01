Главный пропагандист Кремля распек Путина за борьбу с врагами

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев выразил недовольство, что президент РФ Владимир Путин недостаточно жестко ведет себя с представителями российской оппозиции.

"Для меня Путин недостаточно жесток… Мы ведем себя гораздо либеральнее, чем Америка и Германия", – сказал Соловьев в эфире телеканала "Россия-1". По словам пропагандиста, против России "ведется война".

"Мы делаем вид, что в нашей стране иностранным структурам можно впрямую работать с нашими отдельными "спикерами", представителями общества, натравливая их на то, что им не нравится", – заявил Соловьев.

По его словам, на этой "войне" Россия "по-прежнему находится в положении", когда не знает, "какова ее идеология".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев рассказал в эфире своей передачи анекдот, в котором оскорбил Украину.

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