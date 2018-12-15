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Главный оппозиционер России унизил украинцев и разозлил сеть: о чем речь

12.9тЧитать материал на украинском

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный оскорбил украинцев, написав колкий твит об особенностях нашего языка.

В частности, он касается излюбленного россиянами выражения "на Украине". "Если когда-нибудь случится нечто действительно грандиозное, например, летающая тарелка сядет в центре Киева, то все будут писать: "Вау! На Украину прилетели инопланетяне! Ура! Первый контакт!". А в комментариях будут сидеть украинцы и писать: в Украину", — едко высказался российский политик.

В комментариях завязалась оживленная дискуссия. "Все грамотные люди пишут: в Украину!" — сделали Навальному замечание.

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"Это пропаганда лагерей!" В школе России приравняли Навального к Гитлеру. Аудиозапись

Однако он остался при своем мнении. "Я — неграмотный, значит. И все кругом такие же", — ответил политик.

Главный оппозиционер России унизил украинцев и разозлил сеть: о чем речь
Главный оппозиционер России унизил украинцев и разозлил сеть: о чем речь

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Навальный заявлял, что будущий президент РФ должен объявить "нормальный, честный" референдум в оккупированном Крыму.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Алексей Навальный
Место
Россия
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Комментарии
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17
Смешно
4
Интересно
9
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46
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Кравец Анатолий
Кравец Анатолий
Кацап он кругом Кацап! 💀😃😁🤣🖕🖕🇷🇺☠️
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3
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Как правильно говорить:На Украине,или в Украине?а это не один хер?Нет-есть разница:сидеть на жопе,или в жопе!
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3
2
Кравец Анатолий
Кравец Анатолий
Дегтяренко Светлана, сиди НА ведре!!! Как может самка кацапа сидеть в ведре? ☠️🇷🇺🖕🤣😁😁😃😃
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2
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Когда страна в глубокой ''Ж'' то неважно ''В'' или ''НА''
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3
6
Кравец Анатолий
Кравец Анатолий
Захаров Дмитрий, а когда жопа кацапа и ведро. Правильнее на ведре, вот кацапья логика. Не в ведре ведькацап сидит и серет! Логична. 😃😁🤣🖕🇷🇺🇷🇺☠️💀
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2
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Он Алекс
Он Алекс
Захаров Дмитрий, верно, нах парадную раску федераску
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1
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