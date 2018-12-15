Главный оппозиционер России унизил украинцев и разозлил сеть: о чем речь

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный оскорбил украинцев, написав колкий твит об особенностях нашего языка.

В частности, он касается излюбленного россиянами выражения "на Украине". "Если когда-нибудь случится нечто действительно грандиозное, например, летающая тарелка сядет в центре Киева, то все будут писать: "Вау! На Украину прилетели инопланетяне! Ура! Первый контакт!". А в комментариях будут сидеть украинцы и писать: в Украину", — едко высказался российский политик.

В комментариях завязалась оживленная дискуссия. "Все грамотные люди пишут: в Украину!" — сделали Навальному замечание.

Однако он остался при своем мнении. "Я — неграмотный, значит. И все кругом такие же", — ответил политик.

Если когда-нибудь случится нечто действительно грандиозное, например, летающая тарелка сядет в центре Киева, то все будут писать: "Вау! На Украину прилетели инопланетяне! Ура! Первый контакт!"

А в комментариях будут сидеть украинцы и писать: в Украину. — Alexey Navalny (@navalny) 15 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Навальный заявлял, что будущий президент РФ должен объявить "нормальный, честный" референдум в оккупированном Крыму.

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