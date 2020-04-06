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7 апреля • обновлено в 00:15
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"Это знак для нас, безбожников!" В России рухнул купол храма: видео

1.9т
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В воскресенье, 5 апреля, в российском селе Высокиничи порывом ветра снесло купол храма Александра Невского.

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте НТВ. На нем показан упавший купол, а стоящая рядом женщина-очевидец уверяет, что это знак.

"Это знак для нас, безбожников!", – уверена она.

Представители храма сообщили, что при падении купол не задел ни людей, ни машины, ни даже крышу. Восстанавливать храм планируют при помощи спонсоров.

Церковь была построена в 1892 году. Колокольню разобрали еще в 30-х годах прошлого века. Остальная часть церкви долгие годы использовалась как сельский клуб. Но в 1980 году он сгорел и до начала 2000-х годов здание никак не использовалось, постепенно разрушаясь. Восстановлена церковь была лишь в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном храме Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке будут размещены фотографии отца президента РФ Владимира Путина и деда главы Украины Владимира Зеленского вместе с ним самим.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Место
Россия
Тег
религия
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
По 1000 в день заражённых то такое, но вот купол упал, это да. Знак. Горите в аду рашисты
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Пuзgа всем
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Маринов Михаил, свинорусам
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