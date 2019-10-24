Как в 1905 году: в России не исключили массовых расстрелов

Российская власть будет стрелять в протестующих, если их на улицах появится большое количество.
Такое предположение в интервью OBOZREVATEL сделала российская писательница Людмила Улицкая. По ее словам, подобные события Россия уже проходила во время революции в 1905 году, когда правительственные войска начали расстреливать народные демонстрации.
"Легко могу себе такую картину себе представить. Такое уже было в 1905 году в России, а тогда не такие свирепые люди были и не так воспитаны солдаты были. Поэтому поверю", – сказала она, отвечая на вопрос о том, будет ли российкая власть стрелять в людей на протестах.
Расстрелы в России
История РФ
На замечание OBOZREVATEL, что такой подход не демократичен, Улицкая посоветовала забыть об этом слове, когда речь идет о третьих странах мира.
"Это слово вообще не имеет никакого значения. И не только ведь у нас могут стрелять. Есть масса примеров с Латинской Америки, просто у нас логика жизни сделалась логикой жизни третьего мира, что очень печально. Но тут ничего не поделаешь. В Африке тоже стреляют", – резюмировала она.
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского адвоката Николая Полозова, сейчас в России нет предпосылок для массового протеста. Большинство россиян не поддерживает акции оппозиции в Москве. На улицы их может вывести только тяжелая экономическая ситуация.
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