Как в 1905 году: в России не исключили массовых расстрелов

Российская власть будет стрелять в протестующих, если их на улицах появится большое количество.

Такое предположение в интервью OBOZREVATEL сделала российская писательница Людмила Улицкая. По ее словам, подобные события Россия уже проходила во время революции в 1905 году, когда правительственные войска начали расстреливать народные демонстрации.

"Легко могу себе такую картину себе представить. Такое уже было в 1905 году в России, а тогда не такие свирепые люди были и не так воспитаны солдаты были. Поэтому поверю", – сказала она, отвечая на вопрос о том, будет ли российкая власть стрелять в людей на протестах.

Расстрелы в России История РФ

На замечание OBOZREVATEL, что такой подход не демократичен, Улицкая посоветовала забыть об этом слове, когда речь идет о третьих странах мира.

"Это слово вообще не имеет никакого значения. И не только ведь у нас могут стрелять. Есть масса примеров с Латинской Америки, просто у нас логика жизни сделалась логикой жизни третьего мира, что очень печально. Но тут ничего не поделаешь. В Африке тоже стреляют", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского адвоката Николая Полозова, сейчас в России нет предпосылок для массового протеста. Большинство россиян не поддерживает акции оппозиции в Москве. На улицы их может вывести только тяжелая экономическая ситуация.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.