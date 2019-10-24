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24 октября • обновлено в 15:07
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Как в 1905 году: в России не исключили массовых расстрелов

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Российская власть будет стрелять в протестующих, если их на улицах появится большое количество.

Такое предположение в интервью OBOZREVATEL сделала российская писательница Людмила Улицкая. По ее словам, подобные события Россия уже проходила во время революции в 1905 году, когда правительственные войска начали расстреливать народные демонстрации.

"Легко могу себе такую картину себе представить. Такое уже было в 1905 году в России, а тогда не такие свирепые люди были и не так воспитаны солдаты были. Поэтому поверю", – сказала она, отвечая на вопрос о том, будет ли российкая власть стрелять в людей на протестах.

Расстрелы в России

Расстрелы в России

История РФ

На замечание OBOZREVATEL, что такой подход не демократичен, Улицкая посоветовала забыть об этом слове, когда речь идет о третьих странах мира.

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"Это слово вообще не имеет никакого значения. И не только ведь у нас могут стрелять. Есть масса примеров с Латинской Америки, просто у нас логика жизни сделалась логикой жизни третьего мира, что очень печально. Но тут ничего не поделаешь. В Африке тоже стреляют", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского адвоката Николая Полозова, сейчас в России нет предпосылок для массового протеста. Большинство россиян не поддерживает акции оппозиции в Москве. На улицы их может вывести только тяжелая экономическая ситуация.

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Тема
Протесты в России
Персона
Людмила Улицкая
Место
Россия
Тег
Новости России
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филипп филипыч
филипп филипыч
В октябре 2018 года объявлена персоной нон грата в Азербайджане «за грубое нарушение законодательства республики — незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана» — посещение ею непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. о как! да она потенциальная сепарка)
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Не 1905 не будет все Гапоны ныне на Украине так что низачет ...
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Шизофрения прогрессирует, вна украине пора вводить миротворческий психиатрический контингент, с принудительным лечением особенно так называемых "Активистов".
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