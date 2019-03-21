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"Это нелегитимно!" Лавров разъярился из-за недопуска россиян в Украину

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В России назвали нелегитимным отказ о допуске наблюдателей от РФ, которые были аккредитованы Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, на выборы президента в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступив с критикой украинских властей, передает RT.

"Отказ украинских властей в допуске российских наблюдателей, которые были одобрены Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, является нелегитимным", – сообщил глава МИД РФ.

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Также, говоря об оценках итогов избирательного процесса, дипломат отметил, что Москва будет "смотреть на конкретные результаты и оценивать их по достоинству".

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации 24 граждан России международными наблюдателями на президентских выборах в Украине 31 марта.

  • По мнению украинского журналиста Романа Цимбалюка, главной целью России на выборах в Украине станет попытка реализовать свои интересы и спровоцировать в стране новую революцию.

  • Также украинская разведка узнала, сколько Кремль выделил на выборы в Украине.

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Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Шо опять это слово ? "Нелегитимный" ....Это же из репертуара шапкокрада!?Совсем плохой кентавр ордынский ...Дайте ему свежего овса!
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Лошадь совсем обнюхалась кокса. Дипломат лавруша не в курсе, что легитимным или нелегитимным может быть он сам, госдура и т.п., в общем конкретный объект, а вот если его с его наблюдателями послали по известному адресу - то это есть принятое окончательное решение и нелегитимным оно быть не может.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Без фальсификация не получится назначить ставленника, очередной фейк бандер под названием "выборы"
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Gordon Yury
Gordon Yury
Михайлов Александр, фейковые выборы - это привилегия московии. Только там под знаменем всеобщего одобрямса возможен приход к власти ставленника чужой страны, в данном случае пиндосии, которая назначила преемника любимого московитами ЕБНа. Он его привел и посадил на трон, где плешивый карлик уже почти 20 лет делает все возможное, а иногда и невозможное, для того, чтобы московия наконец исчезла с политической карты мира! И что особенно впечатляет - так это то, что обвинять в развале эрэфии будет некого - ведь народ русский и нерусский, хотя и порабощенный, все это одобрил...
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