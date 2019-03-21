"Это нелегитимно!" Лавров разъярился из-за недопуска россиян в Украину

В России назвали нелегитимным отказ о допуске наблюдателей от РФ, которые были аккредитованы Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, на выборы президента в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступив с критикой украинских властей, передает RT.

"Отказ украинских властей в допуске российских наблюдателей, которые были одобрены Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, является нелегитимным", – сообщил глава МИД РФ.

Также, говоря об оценках итогов избирательного процесса, дипломат отметил, что Москва будет "смотреть на конкретные результаты и оценивать их по достоинству".

Сергей Лавров

Как сообщал OBOZREVATEL:

Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации 24 граждан России международными наблюдателями на президентских выборах в Украине 31 марта.

По мнению украинского журналиста Романа Цимбалюка, главной целью России на выборах в Украине станет попытка реализовать свои интересы и спровоцировать в стране новую революцию.

Также украинская разведка узнала, сколько Кремль выделил на выборы в Украине.

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