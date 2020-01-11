"Это было позорище"! Бывший КГБист рассекретил данные СССР о подмене анализов на допинг

Сотрудники КГБ меняли пробы анализов со следами допинга у советских спортсменов на чистые образцы, чтобы скрыть следы его употребления.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал бывший подполковник КГБ, который курировал спортивные сборные команды в органах нацбезопасности СССР Владимир Попов. По его словам, похожими методами действует нынешняя ФСБ России, внедряя своих сотрудников для подмены анализов.

"Успехи в спорте демонстрируют политическое и экономическое развитие, поэтому СССР вкладывал колоссальные средства в достижения спорта. Допинг еще в те времена широко употреблялся. В 80-м году КГБ был внедрен сотрудник – Борис Пакин, который за подмену анализов на допинг у спортсменов получил орден Красной звезды. Это было просто позорище, он и сам был в шоке. Такой орден вручался только за подвиги во время войны либо военных операций, а он получил за то, что менял пробирки с допингом на чистые", – поведал он.

Употребление допинга Мир новостей

По его словам, такую же операцию повторила нынешняя ФСБ перед Олимпиадой 2014 года в Сочи. Под видом водопроводчика был внедрен ФСБшник, который поменял пробы с допингом на чистые.

"Перед тем, в 2010 году, в Канаде российская сборная провалилась, а через 4 года выиграла Олимпиаду с колоссальным успехом. Поэтому нынешнее отстранение России от Олимпиады 2020 года – совершенно справедливо, а вот для Путина это серьезный политический урон. Россия предстает лгуньей всему миру, достигая высоких спортивных результатов посредством фальсификаций", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение обжаловать санкции WADA в отношении российского спорта.

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