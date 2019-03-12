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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Русский солдат, иди домой!

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Если сегодня отыграть Крым назад и предложить крымчанам еще раз пригласить Россию - они открестятся. Они не захотят потерять то, что потеряли. "Освобожденные", они с новым принятым на днях в России законом даже не имеют права теперь сдавать квартиры немногочисленным туристам (по сравнению с украинскими временами). Запрет хостелов в жилых помещениях - это жирная точка на недолгом, но ярком пути крымчан в родную гавань. Кто-то саркастически ухмыльнется: "мы не сдаем жилье туристам и нас это не касается" - а вот касается. Меньше людей зарабатывают деньги в Крыму - падает покупательская способность. Страдает магазин, салон красоты, ресторан, производитель и поставщик чего угодно.

Если предложить встретить "русского сольдата" в любом другом городе Украины - вам покрутят пальцем у виска. Ну, кроме совсем упоротой ваты. Ведь даже зрадофилы украинские предпочтут жить в Украине, ныть, но остаться. Махать триколором вдоль дороги, встречая российскую военную технику, не будет практически никто. Разве что засланные казачки - да и то в большинстве своем не наши. Ваши.

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Крым превратился в яд

Сам Донбасс устал от "русского сольдата". Донбасс ездит за пенсиями и товарами, ругается, ненавидит, но еще больше ненавидит вас. Бравых бурятов и "привет, Тольятти!" С цветами стоять никто уже не будет. Достали. Открыли глаза. Вызвали отвращение.

Местные зрадофилы тем и примечательны, что играют на публику. Им уже прекрасно известно, что в России не лучше, а в Украине совсем неплохо. И они, выбирая красную рыбку в супермаркете или фыркая в лицо гаишнику, просто иначе вести себя не умеют. Они так себя выражают, а россияне думают - что это их будущая опора и поддержка. Ну чушь.

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Новости Крымнаша. Будущее есть только у Крыма

Я представляю колонны россиян в украинском городе. С обочин будут и плевки, и жесты "пошли вы на х*й", и проклятия. В худшем случае будет молчание. Напряженное и пропитанное ненавистью к непрошенным гостям. Эти колонны - из области фантастики, но примерно так было бы, если бы... Кроме кучки проплаченных "плакальщиц" - то бишь готовых на все ради денег. Даже на обнимашки с агрессором. Но учитывая, что 5 лет войны уже прошли, и мы все увидели истинное лицо граждан страны великого ПУ - будет как в Чехословакии.

Домой, "русский сольдат". Только домой. Здесь ты кроме себя никому не нужен.

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Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Темы
Аннексия КрымаРоссийская военная угроза
Место
Россия
Теги
КрымНовости КрымаНовости Россиивойна
Источник
Источник:Facebook Елены Кудренко
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