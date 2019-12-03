Эйфория уже прошла? В России признались, что "Крымнаш" больше не работает

Эйфория от аннексии Крыма в России, известна как "Крымнаш", больше не работает на население Федерации.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков, который не голосовал за аннексию Крыма в 2014 году. По его словам, экспансия россиян уже не волнует, все хотят жить хорошо и без каких-либо рисков.

Аннексия Крыма ВВС

"Даже в 16-м году на меня серьёзно наезжали из-за того, что не проголосовал за аннексию Крыма, но уже в этом году я свободно говорил про то, что с Крымом Россия нарушила международное право и получила кучу санкций. И народ уже воспринимал нормально. Эта тема мало кого волнует. Вообще мало кого волнует какая-то экспансия. Все хотят жить хорошо, никто не хочет никаких рисков. Эйфория "Крымнаш" не то, что сходит, она уже не работает", – заверил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили о невозможности обсуждения аннексии Крыма в любом международном формате. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Украины о возможном содействии США в вопросе возвращения украинского полуострова.

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