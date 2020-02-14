"Его усыновили, есть доказательства!" Журналистка сделала громкое заявление о тайне рождения Путина

Президент России Владимир Путин был усыновлен и этому существуют доказательства, которые, однако, есть только в скрытом доступе.

Такое предположение выдвинула польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих, автор книги "Вова, Володя, Владимир. Тайны России Путина". Подробностями из жизни семьи нынешнего российского лидера она поделилась в интервью "Белсат" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По ее словам, жена Владимира Спиридоновича Путина, Мария – ненастоящая мать главы РФ. Ведь ей было 42 года, когда маленького Владимира привезли в 1960 году в Ленинград, и никто женщину никогда не видел беременной или с коляской.

Владимира Путина якобы усыновили

"И вдруг она тянет за ручку маленького, ведь Володя был очень маленький, что вспоминает даже Вера Николаевна (эту женщину по фамилии Осепашвили журналистка называет биологической матерью бессменного руководителя России, она живет в расположенном на реке Кура селе Метехи Каспского муниципалитета Грузии. – Ред.) Мой первый вопрос был: "Как вы вспоминаете вашего сына?" Она говорит: "Он был такой маленький". То есть, он был намного меньше других. И вот она, другая ленинградская мать, за ручку приводит во двор ребенка и говорит: "Это мой сын, не обижайте его", – рассказала Курчаб-Редлих.

Журналистка отметила, что тогда маленькому Путину переделали метрику, потому что надо было учиться в ленинградской школе. А его отец, сотрудник НКВД, мог организовать оформление нужных документов, для него это не было проблемой.

Кристина Курчаб-Редлих belsat.eu

"С этого начинается его биография, с 1952 года, так как ему на два года переделали его истинную метрику", – подчеркнула Курчаб-Редлих.

При этом у нее спросили, как она сможет доказать такой факт о рождении Путина. Ведь уже после выхода интервью скептики скажут, что это все выдумка. На что журналистка ответила, что доказательства имеются.

"Они есть даже в Ленинграде. Если бы вы хотели найти настоящие доказательства, то есть фотографии или документы маленького Путина, если он родился в Ленинграде, – вы их не найдете. Вы можете найти только поддельные", – констатировала автор книги о Путине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих рассказала, что отчим нынешнего президента России Владимира Путина сильно избивал его. По словам соседей, его "лупили палкой и рукой".

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