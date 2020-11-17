В России водитель дважды врезался в толпу, ранены 8 человек. Фото, видео 18+

Под Калининградом в поселке Холмогоровка (РФ) 17 ноября 79-летний водитель Kia дважды врезался в толпу людей,собравшихся на публичных слушаниях.

Как рассказал виновник аварии, он перепутал педали газа и тормоза, передает kgd.ru. Эту версию он озвучил и правоохранителям. МВД РФ предварительно известно, что травмировались три человека, но очевидцы сообщили о восьми пострадавших.

Авария случилась около 15:50. За рулем Kia находился местный житель (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я полагаю, что дедулька-инвалид просто перепутал педали, а здесь – склон, бугорчик, и он начал скатываться вниз и газанул. Получается, он газанул в толпу, начал скатываться и снова газанул прямо в стену. На коляску с ребенком даже наехал, но ребенка вроде бы успели из коляски выдернуть", – рассказала жительница поселка Лариса, которая видела ДТП.

Женщина добавила, что виновник столкновения плакал. По ее словам, дедушка "ходит на палках", у него есть проблемы со здоровьем.

Также известно, что двоих людей автомобиль прижал к стене здания, других просто сбил с ног. В одну из женщин авто врезалось, когда она разговаривала с журналистами.

По данным МВД, один из пострадавших находится в шоковом состоянии, у двоих переломы ног. Среди них – оператор местного телеканала "Каскад". Мужчину вместе с камерой перебросило через машину.

Когда авто остановилось, местные жители разбили его окна и едва не устроили самосуд над пожилым водителем.

Жители поселка также отметили, что полиция не обеспечивала безопасность во время публичных слушаний. При этом на мероприятии собрались более ста человек.

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Источник видео – Telegram-канал Mash:

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