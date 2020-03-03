Доставщик сухого льда, который привез вещество в банный комплекс ко дню рождения российской блогерши Екатерины Диденко, предупреждал ее мужа об опасности.

Об этом он заявил "360". Валентин Диденко ответил, что не первый раз имеет дело с сухим льдом.

"Я говорю ему: "Будьте аккуратней там, не обожгитесь не замерзните, он же холодный". Он ответил, что бассейн с подогревом, и он все знает, поскольку не первый раз сталкивается со льдом", – передал доставщик свой разговор с ныне покойным.

Доставщик сухого льда уточнил детали жуткой гибели компании блогерши Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро", чуть не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Позже Диденко опубликовала видео, где сообщила о деталях гибели своего мужа Валентина и двоих друзей.

Диденко рассказала, что в тот трагический вечер ее компания просто хотела развлечься.

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