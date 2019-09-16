Дошли до Северного полюса: Путин развернул новые ракеты смерти

Российские военные разместили на архипелаге Новая Земля в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота РФ. По словам военных, личный состав полка подготовлен к заступлению на боевое дежурство.

"Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелаг Новая Земля, полностью перевооружён на новые комплексы ПВО С-400", – говорится в сообщении флота.

Новые системы противовоздушной обороны С-400 Триумф zn.ua

Таким образом РФ увеличила зону контролируемого воздушного пространства в Арктике. Также в пресс-службе заявили, что С-400 успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики, уже несколько лет стоят на боевом дежурстве сил Северного флота в Кольском Заполярье.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей. Система способна поражать аэродинамические цели до 400 км, а также на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Как писал OBOZREVATEL, крылатые ракеты SPEAR-EW европейских компаний Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo, смогут уничтожить средства противоракетной и противовоздушной обороны, в частности российские "Панцирь-С1" и С-400.

Предполагается, что ракеты облегчат проникновение истребителей четвертого и пятого поколений в воздушное пространство противника, контролируемое средствами ПРО и ПВО.

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