Во всем виноваты скрепы. Сакральное понятие, сакральная территория. Вот Крым тоже сакральная территория и для Украины, и для России. Никто же не хочет его отдавать или признавать отдачу. С Курилами приблизительно та же ситуация, сводящаяся к священным скрепам. У японцев, кроме пиара и священных скрепов, есть более практические интересы: рыболовство. Но главное, конечно, не это, даже не экономические проблемы, при которых Россия, наверняка, пойдет на любые уступки. Главное то, кому принадлежит территория.

Россия не может уступить. Если она формально полностью отдаст два Курильских острова Японии, то как бы ни старался российский телевизор, что бы ни вытворяли соловьевы, киселевы, симоняны и прочие – в сознании людей рухнут две главные скрепы. Первая, что Россия – суверенная страна, которая не отдаст ни пяди своей земли. А вторая – священная война. Ведь острова-то Россия получила в результате войны. Спасибо деду за победу, а тут взяли и продали.

Таким образом, две главные скрепы, на которых держится Путин, улетят в тартарары. И никакая телевизионная брехня ничего тут изменить не сможет. Это не значит, что народ поднимется, пойдет, Майдан, еще что-то там… Ничего не будет, так же, как не будет никакой внешней реакции. Но отношение к Путину будет убито окончательно. Оно и так ранено пенсионной реформой и будет добито контрольным выстрелом в голову.

Путин, прекрасно понимая это, на такой шаг пойти не может. С другой стороны, японцы подняли такую волну, их премьер съездил на могилу отца, мечом размахивал, еще чего-то там… В общем, теперь непонятно, как эту ситуацию можно разрулить. Россия согласна на массу вещей – совместную эксплуатацию островов, на открытую торговую зону, на свободно-экономическую зону – в общем, на любые компромиссные варианты.

Россия

Но судя по той волне, которую подняли японцы, они будут добиваться передачи островов. Но это также невозможно, как и вернуть Украине Крым или как украинцам сказать "да Бог с ним, с Крымом". Проехали и проехали. Есть вещи, которые являются сакральными. Вот территориальные споры являются сакральными. Как Путин выкрутится из этой ситуации – мне непонятно. Точно так же мне непонятно главное – а зачем вообще это было устраивать? Какой-то мирный договор с Японией? Мы что с ней воюем, что ли? Нет у нас никакого мирного договора, но при этом есть дипломатические отношения, торговые отношения. Зачем вообще было затевать эту историю сейчас – не совсем понятно. Обычно ответ звучит так, что Путин испортил отношения на Западе, и хочет отыграться на Востоке. А японцы воспользовались ситуацией, почувствовали его слабость и стали давить. Вот додавили до того, что дело зашло в сакральный тупик.

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