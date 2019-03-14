"Девушка созрела!" В России рассказали, как Путин потеряет власть

В 2024 году президент РФ Владимир Путин будет покидать свой пост в тяжелой политической и экономической ситуации.

Об это в статье для "МК" пишет российский журналист Михаил Ростовский. Он отметил, что россияне уже готовы принять нового лидера страны.

"Иными словами, "девушка созрела". Российское общество откровенно боится жизни без гарантирующего стабильность Путина, но признает необходимость сойти через пять лет с привычных рельсов и преодолеть океан", – рассказал журналист.

Ростовский добавил, что для Путина после 2024 года обратная дорога в президенты будет закрыта. Главе Кремля придется искать деликатный баланс между двумя равнонаправленными задачами.

"ВВП должен будет еще на некоторое время в той или иной форме остаться в российской политике - остаться, чтобы сгладить потенциальный травматический эффект от пересменки в Кремле, помочь сохранить стабильность и обеспечить преемственность власти. Но при этом Путин не должен помешать "раскрыться" своему преемнику. Смена власти в 2024 году должна на самом деле означать смену власти", – говорится в публикации.

Журналист подчеркнул, что смена власти в России произойдет в обстановке "достаточно штормовой политической и экономической погоды".

"К следующим президентским выборам политическая, экономическая, социальная и моральная обстановка в России будет очень непростой. Уходить из президентов Владимиру Путину придется не на фоне всеобщего умиления. Умиляться будет некому — да и незачем. Транзит власти станет для России испытанием на прочность, из которого она должна выйти, не вступив на путь саморазрушения", – написал журналист.

Ростовский акцентировал, что следующим президентом России может стать только выходец из "путинской шинели" - из построенной Путиным политической системы.

Владимир Путин

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