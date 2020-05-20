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20 мая • обновлено в 20:16
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Депутат из Москвы рассказал о нетипичном случае COVID-19 и смерти брата

4.4т
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Глава муниципального округа Таганский, председатель совета депутатов муниципального округа Таганский города Москвы (Россия) Илья Свиридов рассказал о нетипичном случае COVID-19 и неожиданной смерти брата Максима Моргунова.

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Соответствующий пост чиновник опубликовал на своей странице в Facebook. Он попросил молитв о брате и призвал людей беречь себя, близких.

"Вчера (19 мая. – Ред.) умер мой брат Максим Моргунов, 52 года, COVID-положительный. У него не было вредных привычек, хронических заболеваний, он не был в группе риска. Абсолютно здоровый, сильный мужик", – написал Свиридов.

Депутат из Москвы Свиридов рассказал о нетипичном случае COVID-19 и смерти брата

Депутат из Москвы Свиридов рассказал о нетипичном случае COVID-19 и смерти брата

Facebook/Илья Свиридов

По его словам, между майскими праздниками Моргунов вынужден был выйти на работу, где контактировал со своим начальником. Чиновник отметил, что 8 мая у коллеги брата подтвердили COVID-19, а 10 мая – и у самого брата.

"Он болел дома, температура была от 37.5 до 39. Ничего экстраординарного, чтобы непременно госпитализироваться... Родных отправил на дачу, они не заразились", – отметил чиновник.

"Разговаривали с ним вчера утром, днем.Ну, дышал плоховато, это все. Считал, что идет на поправку, "динамика положительная"... С 18:00 перестал выходить на связь, в 21:00 спасатели вскрыли закрытую квартиру и констатировали смерть", – добавил Свиридов.

Он отметил, что у погибшего остались жена, дочь и очень пожилая мама Светлана Моргунова.

"Друзья, COVID-19 – это очень страшная болезнь. Она убивает внезапно, неожиданно, коварно. В нашей семье большое горе. Я пока не могу осознать произошедшего, масштаб потери", – подытожил чиновник.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Коронавирус
Место
Россия Москва
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