''Вспомните Стуса'': адвокат из России дал неутешительный прогноз по Грибу

Российский президент Владимир Путин, скорее всего, не станет освобождать украинского политического узника Павла Гриба, даже, несмотря на плохое состояние его здоровья.

И если он умрет, международное сообщество вряд ли будет усиливать давление на Кремль или вводить санкции. Так же когда-то было и в ситуации с писателем Василием Стусом, написал в блоге на OBOZREVATEL российский адвокат Николай Полозов.

"Не думаю, что российские власти освободят Павла Гриба с СИЗО, даже учитывая его плохое здоровье. Авторитарная система очень черство подходит ко всему гуманитарному и человеческому. При Союзе украинские политзаключенные погибали в лагерях. Тот же самый Василий Стус, например. Но международное сообщество ничего, кроме возмущения, не предъявляло. Не было ни санкций, ни политического давления. Был некий печальный факт. Пока что российские власти эту черту еще не перешли, но нет гарантий, что не перейдут", – считает адвокат.

Он напомнил, что Кремль только раз, в 2016-м году из-за плохого состояния здоровья, помиловал двух украинских политзаключенных.

Новости Люди Москву не интересуют

"Это был Геннадий Афанасьев и Валерий Солошенко. После этого уже три года, как реакции на плохое состояние украинских политзаключенных нет. Даже если кто-то их них умрет – для Кремля это будет просто неприятным событием, но не смертельным. Последние пять лет ситуация с украинскими узниками не складывается позитивно. Правового поля нет. Суды и следствия принимают решения по политическим заказам", – резюмировал Полозов.

Как сообщал OBOZREVATEL, узник Кремля украинец Павел Гриб, который находится в российской тюрьме, оказался на грани жизни и смерти.

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