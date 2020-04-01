Президент России Владимир Путин в среду, 1 апреля, в связи с пандемией коронавируса COVID-19 подписал закон, позволяющий правительству вводить режим ЧС и повышенной готовности.

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Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ. Согласно пояснительной записке, российское правительство может вводить режим ЧС как на всей территории страны, так и на ее части.

Закон подготовлен "для урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции".

Он наделяет правительство правом в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, предлагается дополнить перечень причин возникновения чрезвычайной ситуации распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Также Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 5 лет за фейки с тяжкими последствиями.

Добавим: вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что испытания вакцины от COVID-19 на людях запланированы на 29 июня, доклинические исследования пройдут до 22 июня. Тест-система на иммунитет может быть зарегистрирована в срок к 10-15 апреля.

Всего в России исследуются восемь препаратов для лечения коронавируса.

Голикова добавила, что за сутки число заболевших коронавирусом в России возросло на 18,8%. Пока превалируют завозные случаи.

Наибольший уровень заболеваемости в Москве, Коми, Бурятии, Петербурге и Подмосковье. В 10 регионах России подтвержденных случаев пока нет.

Отметим, Владимир Путин накануне сообщил, что на карантине в РФ находится 3 317 175 человек, еще 292 740 – на самоизоляции. За последние три недели в страну въехало около 825 000 человек, возвращение еще 20 000 ожидается.

По данным на 1 апреля, в РФ подтверждено 2777 случаев COVID-19. Умерли 24 человека.

Как писал OBOZREVATEL, построенный оккупантами Крымский мост, соединяющий аннексированный украинский полуостров с территорией России, полностью перекроют в связи с пандемией.

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