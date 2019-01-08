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''Чего ты заплакала?'' Путин опять потрогал ребенка

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Президент России Владимир Путин отличился новым инцидентом с ребенком.

В этот раз это была девочка. Глава РФ уже собрался садиться в машину, когда увидел, что она плачет. Видео этого момента выложил в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Чего ты заплакала?" – спросил Путин у ребенка и начал обнимать его.

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''Чего ты заплакала?'' Путин опять потрогал ребенка

Скриншот с видео

Как выяснилось, Путин вышел из машины и вернулся, чтобы сфотографироваться с девочкой, расплакавшейся от того, что не успела сделать с ним снимок.

Пользователей озадачило такое поведение. Говорят, помогать нужно реально, а не просто обнимать.

''Чего ты заплакала?'' Путин опять потрогал ребенка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин похвастался выстрелом из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости Донбасса
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