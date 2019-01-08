''Чего ты заплакала?'' Путин опять потрогал ребенка

Президент России Владимир Путин отличился новым инцидентом с ребенком.

В этот раз это была девочка. Глава РФ уже собрался садиться в машину, когда увидел, что она плачет. Видео этого момента выложил в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Чего ты заплакала?" – спросил Путин у ребенка и начал обнимать его.

Скриншот с видео

Как выяснилось, Путин вышел из машины и вернулся, чтобы сфотографироваться с девочкой, расплакавшейся от того, что не успела сделать с ним снимок.

"Чего ты заплакала?": Путин вышел из машины и вернулся, чтобы сфотографироваться с девочкой, расплакавшейся от того, что не успела сделать с ним фото pic.twitter.com/r8QsXpZI1V — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 января 2019 г.

Пользователей озадачило такое поведение. Говорят, помогать нужно реально, а не просто обнимать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин похвастался выстрелом из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

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