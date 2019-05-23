ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Бунт против церкви в России: власти Екатеринбурга сдались

3.8тЧитать материал на украинском

Власти Свердловской области Российской Федерации решили отказаться от строительства храма в сквере в Екатеринбурге после массовых протестов.

Как сообщил губернатор области Евгений Куйвашев в своем Instagram, можно "исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма Святой Екатерины".

"ВЦИОМ опубликовал данные опроса екатеринбуржцев по поводу строительства храма святой Екатерины. 58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у Театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным. Эти данные показывают, что при подборе места для расположения площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан", — заявил он.

Новости
В Екатеринбурге развеялся главный миф Путина

"Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", — написал он.

ВЦИОМ опубликовал данные опроса екатеринбуржцев по поводу строительства храма святой Екатерины. 58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у Театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным. Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга. ⠀ Вы знаете, что администрация Екатеринбурга сейчас собирает предложения горожан по поводу нового места строительства храма святой Екатерины. Затем будет проведен опрос жителей Екатеринбурга. Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма.

Допис, поширений Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты охватили Екатеринбург еще в понедельник, 13 мая. Губернатор Свердловской области пригласил сторонников сохранения сквера и сторонников строительства храма на переговоры, однако они не принесли результата.

Протесты переросли в столкновения, периодически использовались дымовые шашки, раздавались взрывы петард. Жители города скандировали: "Это наш город" и "Кто не скачет, тот за храм", из-за чего в сети сравнили протесты с украинским Майданом в 2014 году.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияЕкатеринбург
Теги
Новости РоссииРПЦ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
9
Смешно
19
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Что значит власти сдались? Просто власть используя демократические инструменты узнала мнение людей и к нему прислушалась. На то она и власть
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А зачем грязным чуркам муслимам православный храм?это же не мечеть мечеть бы сразу построили)))рашка это страна грязных вонючих чурок мусульман рашка не православная страна)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения