Бунт против церкви в России: власти Екатеринбурга сдались

Власти Свердловской области Российской Федерации решили отказаться от строительства храма в сквере в Екатеринбурге после массовых протестов.

Как сообщил губернатор области Евгений Куйвашев в своем Instagram, можно "исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма Святой Екатерины".

"ВЦИОМ опубликовал данные опроса екатеринбуржцев по поводу строительства храма святой Екатерины. 58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у Театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным. Эти данные показывают, что при подборе места для расположения площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан", — заявил он.

Новости В Екатеринбурге развеялся главный миф Путина

"Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", — написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты охватили Екатеринбург еще в понедельник, 13 мая. Губернатор Свердловской области пригласил сторонников сохранения сквера и сторонников строительства храма на переговоры, однако они не принесли результата.

Протесты переросли в столкновения, периодически использовались дымовые шашки, раздавались взрывы петард. Жители города скандировали: "Это наш город" и "Кто не скачет, тот за храм", из-за чего в сети сравнили протесты с украинским Майданом в 2014 году.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.