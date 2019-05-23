Бунт против церкви в России: власти Екатеринбурга сдались

Власти Свердловской области Российской Федерации решили отказаться от строительства храма в сквере в Екатеринбурге после массовых протестов.
Как сообщил губернатор области Евгений Куйвашев в своем Instagram, можно "исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма Святой Екатерины".
"ВЦИОМ опубликовал данные опроса екатеринбуржцев по поводу строительства храма святой Екатерины. 58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у Театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным. Эти данные показывают, что при подборе места для расположения площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан", — заявил он.
"Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", — написал он.
ВЦИОМ опубликовал данные опроса екатеринбуржцев по поводу строительства храма святой Екатерины. 58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у Театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным. Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга. ⠀ Вы знаете, что администрация Екатеринбурга сейчас собирает предложения горожан по поводу нового места строительства храма святой Екатерины. Затем будет проведен опрос жителей Екатеринбурга. Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма.
Как сообщал OBOZREVATEL, протесты охватили Екатеринбург еще в понедельник, 13 мая. Губернатор Свердловской области пригласил сторонников сохранения сквера и сторонников строительства храма на переговоры, однако они не принесли результата.
Протесты переросли в столкновения, периодически использовались дымовые шашки, раздавались взрывы петард. Жители города скандировали: "Это наш город" и "Кто не скачет, тот за храм", из-за чего в сети сравнили протесты с украинским Майданом в 2014 году.
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