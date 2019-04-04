"Бросила без еды и воды на несколько дней!" В России нашли еще одного ребенка-маугли

В российском Якутске горе-мать ушла пьянствовать, оставив трехмесячного сына под присмотром ранее судимого брата.

Об этом сообщает местное управлении МВД. В полиции рассказали, что их вызвали соседи, которые слышали в квартире непрекращающийся детский плач.

По прибытию полицейским пришлось вскрыть дверь в жилище. В квартире они нашли лежащего на диване трехмесячного младенца, который провел четыре дня без еды и воды. Малыш был один, рядом лежала пустая бутылочка для вскармливания. Врачи скорой помощи госпитализировали мальчика с многочисленными пролежнями и обезвоживанием.

Вскоре полиция нашла горе-мать. Ею оказалась 37-летняя женщина, которая, уходя из дома на попойку, забрала с собой 3-летнего сына, а младшего оставила дома с братом. Когда мужчина ушел, малыш на несколько дней остался без еды и воды.

Также известно, что 31-летний брат ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением".

Ребенок-маугли МВД РФ

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