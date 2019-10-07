"Босиком побежали, легли и замерзли": сестра Дятлова раскрыла новые данные о гибели группы

Сестра Игоря Дятлова, который вместе с группой погиб в уральских горах в России в 1959 году, Татьяна Перминова рассказала, как узнала о смерти брата. Именно она взяла трубку телефона, когда родственникам позвонили, чтобы сообщить тревожную новость.

Женщина в интервью "АиФ-Урал" отметила, что в тот момент ей было всего 12 лет. Семья тогда проживала в своем доме в Первоуральске.

"Вдруг звонок. Я взяла трубку, потому что была ближе всех к телефону. Мужчина на том конце провода, поняв, что говорит с ребенком, спросил: "Девочка, есть рядом кто-нибудь из взрослых?" Я передала трубку брату, и мы узнали, что Гося погиб", – сказала Перминова. Она отметила, что так Игоря называли только родственники и самые близкие друзья.

Сестра Дятлова раскрыла новые данные о гибели группы

По словам сестры Дятлова, с того момента завязалась "вся катавасия" с расследованием, родители почти не были дома, начались их поездки по области. Женщина добавила, что на похоронах брата не присутствовала, ведь взрослым было не до того.

Перминова подчеркнула: ее семья не переживала, что поход очень затянулся, ведь Игорь не должен был заезжать домой после поездки, у него были другие дела. По ее словам, задержки в походах случались и раньше, поэтому родственникам это казалось вполне нормальным.

Женщина добавила, что удивлена таким интересом к теме гибели ребят на перевале, ведь такие случаи – не такая уж и редкость. Она предположила, что дело находилось "на слуху" через постоянные публикации в СМИ.

"С другой стороны, при таинственных обстоятельствах погибло девять человек, ведь должна быть какая-то причина их смерти? Глупо считать, что они просто так босиком куда-то побежали, легли и замерзли?" – подытожила Перминова.

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