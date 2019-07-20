"Больше никогда не увидишь сына": в Польше нашли тело 5-летнего мальчика из России

В Польше 20 июля найден мертвым 5-летний мальчик из России, который более недели назад пропал при странных обстоятельствах.

Труп ребенка на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким обнаружили сотрудники правоохранительных органов, пишет ТАСС.

"Мы можем с уверенностью утверждать, что нашли тело пятилетнего Давида", – цитируют журналисты пресс-секретаря коменданта варшавской полиции Мариуша Мрозека.

Как пояснил он, опознать труп помогла одежда, в которой мальчика видели в последний раз.

"Будет, конечно, опознание с участием семьи, будут соответствующие действия прокурора, однако мы считаем, что вероятность достаточно высокая, и эта информация должна быть передана", — добавил полицейский.

Отмечается, что Давид пропал 10 июля. Он был с отцом, который вечером забрал ребенка и увез куда-то на машине, отправив жене СМС: "Ты его больше никогда не увидишь". До ночи они не вернулись, и мать заявила в полицию.

Вскоре тело мужчины было найдено на железнодорожных путях. По версии следствия, он совершил самоубийство.

Машину семьи удалось обнаружить на стоянке в трех километрах от места, где умер отец Давида.

На поиски ребенка были брошены все силы польской полиции, использовались специально обученные собаки, вертолет и беспилотники. К поискам подключились военные, пожарные и добровольцы.

При этом сообщается, что отношения в семье в последнее время не складывались, супруги жили отдельно. В местной полиции зарегистрировано заявление от жены о бытовом насилии.

Иллюстрация. Смерть ребенка Politeka.net

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