Казалось бы, ровно месяц назад, 7 июня я писал о том, что Дмитрию Рогозину, известному успешными распилами и серым освоением бюджетных средств на плацдарме ВПК и в Роскосмосе, суждено в скором времени лишиться последних позиций и вернуться к его карьерным азам - курированию неонацизмом в России, как сегодня произошло весьма показательное событие.

Так, этим утром, в Москве был задержан бывший журналист газеты "Коммерсант" Иван Сафронов, в настоящее время работающий советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Поводом для задержания послужил материал Сафронова о Валентине Матвиенко, а так же статья в "Коммерсанте" о подписании между Россией и Египтом контракта на покупку истребителей Су-35. Именно эта публикация привлекла внимание госсекретаря США Майка Помпео, который пригрозил Египту санкциями в случае покупки российских истребителей.

В ФСБ подтвердили, что Сафронов задержан по обвинению в государственной измене в пользу НАТО, за что ему грозит от 12 до 20 лет колонии. В свою очередь в "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его текущей работой в корпорации.

Хотя, на самом деле, все мы прекрасно понимаем, что – связано.

Дело в том, что сейчас в России, после смены правительства в начале года и завершения голосования о поправках в Конституцию вначале этого месяца, был включён турбо-режим смены элит. Причем повсеместно и вне зависимости от веса той или иной фигуры.

Под самого же Дмитрия Рогозина копали уже достаточно давно и первоначально его выдавили из ВПК, а теперь уже готовят его вылет и из “Роскосмоса”. И весьма удачным элементом в давлении на Рогозина стал журналист Иван Сафронов, который через площадку "Коммерсанта" осуществлял сливы и вбросы против врагов, конкурентов и просто неприятных Дмитрию Олеговичу личностей.

С учётом нынешних действий ФСБ, очевидно, что Дмитрию Олеговичу будет предоставлена возможность либо уйти самому, по тихому, с возвращением к своим карьерным азам – курированию неонацистскими группами в РФ, либо уйти со скандалом и позором.

А потому, очевидно – чистка в России началась незамедлительно, сразу же после того как политическое бессмертие Путина было официально фальсифицировано. И первые признаки масштабов этой чистки дают понять, что никого из “пустившей корни” гвардии она стороной не обойдёт.

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