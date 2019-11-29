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29 ноября • обновлено в 10:46
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Боится народа: Путин оконфузился на церемонии в России

4.8т
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В Санкт-Петербурге (Россия) во время открытия памятника писателю Даниилу Гранину президента России Владимира Путина оградили прозрачной стеной.

На это обратил внимание блогер с ником Vіtаuskаs в Twitter, подшутив, о силе всенародной любви к Путину.

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"Никогда такого не было и вот опять. При открытии памятника писателю Даниилу Гранину в Питере всенародно любимого национального лидера спрятали от иностранных агентов за бронированным стеклом", – говорится в комментарии.

Путина прячут за стеклом далеко не в первый раз. Подобную стену сооружали в Москве на открытии памятника экс-главы внешней разведки и МИД РФ Евгения Примакова во время прибытия главы РФ.

Путина спрятали за стеклянной стеной

Путина спрятали за стеклянной стеной

Twitter Vіtаuskаs

Путина спрятали за стеклянной стеной

Путина спрятали за стеклянной стеной

Twitter Vіtаuskаs

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне обругали Путина за безделье, назвав "свадебным генералом".

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Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Комментарии
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Pooh Vini
Pooh Vini
Еханое позорище для всей россии
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
О,,,великий урианоблргер пиздаускас,,,смешно
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Ну представьте что Путин все украинский папа"римский".
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Maxonin Igor, чмо он рашанец для украинцев а для вас он царь
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