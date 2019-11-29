Боится народа: Путин оконфузился на церемонии в России

В Санкт-Петербурге (Россия) во время открытия памятника писателю Даниилу Гранину президента России Владимира Путина оградили прозрачной стеной.

На это обратил внимание блогер с ником Vіtаuskаs в Twitter, подшутив, о силе всенародной любви к Путину.

"Никогда такого не было и вот опять. При открытии памятника писателю Даниилу Гранину в Питере всенародно любимого национального лидера спрятали от иностранных агентов за бронированным стеклом", – говорится в комментарии.

Путина прячут за стеклом далеко не в первый раз. Подобную стену сооружали в Москве на открытии памятника экс-главы внешней разведки и МИД РФ Евгения Примакова во время прибытия главы РФ.

Путина спрятали за стеклянной стеной Twitter Vіtаuskаs

Путина спрятали за стеклянной стеной Twitter Vіtаuskаs

Никогда такого не было и вот опять. При открытии памятника писателю Даниилу Гранину в Питере всенародно любимого национального лидера спрятали от иностранных агентов за бронированным стеклом.

А потом он пошел в народ общаться с простыми гражданами... pic.twitter.com/FOJ9zgKdUY — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) November 28, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне обругали Путина за безделье, назвав "свадебным генералом".

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