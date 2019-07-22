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"Бог не беден!" В России разгневались из-за выходки патриарха Кирилла

9.3т Читать материал на украинском

В сети критиковали шикарный кортеж главы РПЦ патриарха Кирилла, который побывал в городе Торжок, Тверская область РФ.

Священнослужитель прибыл в Борисоглебский монастырь в сопровождении колонны элитных авто, что вызвало возмущение у пользователей соцсетей.

"А где отечественный автопром? Где Лада самая продаваемая", "Просто Бог не беден и раздает всем Мерседесы и БМВ", "Вот мне интересно, кого он так боится, что картеж то такой? И еще один, кому легче то хоть стало от его приезда?", "Временно стало легче водителям и пассажирам маршруток", "Если бы он просто по городу прошел, его никто бы даже не узнал, а так столько внимания", "Небось, подвеску проверяли", – негодовали в сети.

"Бог не беден!" В России разгневались из-за выходки патриарха Кирилла
"Бог не беден!" В России разгневались из-за выходки патриарха Кирилла

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия
Теги
РПЦ соцсети
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