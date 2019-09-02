"Аплодировали Гитлеру!" Жириновский нашел виновного в начале Второй мировой

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.

Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале, заявив, что "[Юзеф] Пилсудский первым навязывался в союзники к Гитлеру".

"Пакт Пилсудского – Гитлера был подписан еще в 1934 году. Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 году, молчала во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941-м и речи быть не могло", – написал он.

"Это Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру. За что боролись, на то и напоролись", – подытожил политик.

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