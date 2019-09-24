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24 сентября • обновлено в 06:38
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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
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У Лаврова оправдали пакт Молотова-Риббентропа

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МИД России оправдывает пакт Молотова-Риббентропа.

Подписание пакта Молотова-Риббентропа позволило Советскому Союзу отсрочить начало войны на два года и тем самым спасти сотни тысяч жизней, утверждают в МИД РФ.

Да уж... В свете громкого заявления российского МИДа стоит вспомнить, что Минск пал через 5 дней, Смоленск был взят 5 августа, в этот же день немцы начали осаждать Таллинн, 23 августа начался штурм Киева.

Новости
Кремль и МИД давно работают против России

Российская пропаганда очень любит рассказывать, что Франция продержалась 40 дней. Но при этом, за месяц была потеряна территория в несколько Франций.

Отдать территории за 5 месяцев - "отступать с упорными боями, изматывая врага". Возвращать эти же территории затем 3 года - "победоносно громить бегущего врага".

В этом вся Россия, вся её история, вся её ложь.

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Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Темы
российская пропаганда Вторая мировая война
Место
Россия
Теги
пропаганда Новости России СССР
Источник
Источник: Facebook Андрея Нофенко
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