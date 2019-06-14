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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор NewsaderВсе статьи автора

Россию следуют вышвырнутьиз ПАСЕ!

1.8т

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО: ВЫКИНУТЬ РОССИЮ ИЗ ПАСЕ

Еще один важный шаг, направленный на то, чтобы предотвратить возврат России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, где российская делегация была лишена права голоса 2014 году.

Переходим на страницу и подписываем открытое письмо, текст которого составлен на английском языке. Документ напоминает, что Россия аннексировала Крым, оккупировала территории Украины и Грузии, оказывает поддержку пророссийским боевикам Донбасса, прямо участвует в войне против украинских вооруженных сил, сбила малазийский боинг, захватила украинских моряков, начала раздавать паспорта жителям оккупированных украинских районов, а также – в нарушение Европейской конвенции по правам человека – разрешила Конституционному суду РФ определять, какие решения Европейского суда по правам человека выполнять, а какие – оставлять без реакции. 24 июня в ПАСЕ будет вынесен на голосование вопрос о том, чтобы вернуть России право голоса – без выполнения каких-либо условий с ее стороны.

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"Шокирует то, что Германия и Франция, которые всегда воспринимались в качестве главных поборников демократии, прав человека и верховенства закона, выступили с инициативой оказать давление на ПАСЕ с тем, чтобы она пошла на уступки национальным делегациям, которые нарушают основные принципы Совета Европы", – говорится в письме. В нем сказано, что Москва пригрозила покинуть Совет Европы и ЕСПЧ в ответ на лишении ее права голоса в ПАСЕ. "Вместо того, чтобы поддаваться на угрозы со стороны России, Германия и Франция должны были предложить приостановить членство России в Совете Европы из-за невыполнения ею своих обязательств. Это не лишило бы российских граждан их права на обращение в ЕСПЧ, поскольку Россия осталась бы членом Совета Европы", – подчеркивается в документе.

Друзья, 24 июня может стать днем позора Совета Европы. А может и не стать. Это зависит в том числе от нас с вами. На следующей неделе – за несколько дней до голосования в ПАСЕ по вопросу возврата РФ голоса – я отправлю эту ссылку на официальные электронные email европейских структур, включая email Совета Европы. Уже сейчас под этим письмом стоят десятки подписей. Подписываем и максимально распространяем. Одновременно переходим на официальные страницы ПАСЕ и оставляем комментарии, в которых, среди прочего, нелишним было бы указать ссылку на это открытое письмо.

Ссылка на открытое письмо, ссылка на страницу ПАСЕ в Facebook, ссылка на страницу ПАСЕ в Twitter, ссылка на Совет Европы в Facebook.

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Автор
Александр КушнарьАлександр Кушнарь
Темы
Российская военная угрозаРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости РоссииПАСЕ
Источник
Источник:facebook Александра Кушнаря
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Саня а ты им перчаткой по фейсу, ентим Гансам и Лямурам.Не поймут! Сними штаны и покажи, снова не поймут, ты им под дверь конверт кожному и такой пахучий, для ентого на горохе вареном недельку посиди- эфффффект сногшыбательный.
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия больше не намерена терпеть «особенное отношение» со стороны ПАСЕ. «Если наши полномочия вновь подвергнут пересмотру, если ПАСЕ вновь пойдет на поводу русофобского меньшинства и решит продолжать санкционную игру, мы выйдем из зала и уедем из Страсбурга», - заявил Слуцкий. Государственная дума рассмотрит вопрос о подаче заявки на сессию ПАСЕ, а также решит, будет ли Россия возвращать свою делегацию в состав Парламентской ассамблеи. По словам главы комитета, возвращение РФ в состав Совета Европы возможно только вместе с применением резолюции и внесении изменений в регламент запрета права голоса. После принятия данного регламента, по словам Слуцкого, Россия сразу вернется в ПАСЕ. Обсуждение вопроса о участии в ассамблее назначено на 19 июля. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Забавный поц,внеси 60 миллионов зеленью,и не скули...куда только шароварники не писали,ссуки,лишь бы не работать
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