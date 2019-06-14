ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО: ВЫКИНУТЬ РОССИЮ ИЗ ПАСЕ

Еще один важный шаг, направленный на то, чтобы предотвратить возврат России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, где российская делегация была лишена права голоса 2014 году.

Переходим на страницу и подписываем открытое письмо, текст которого составлен на английском языке. Документ напоминает, что Россия аннексировала Крым, оккупировала территории Украины и Грузии, оказывает поддержку пророссийским боевикам Донбасса, прямо участвует в войне против украинских вооруженных сил, сбила малазийский боинг, захватила украинских моряков, начала раздавать паспорта жителям оккупированных украинских районов, а также – в нарушение Европейской конвенции по правам человека – разрешила Конституционному суду РФ определять, какие решения Европейского суда по правам человека выполнять, а какие – оставлять без реакции. 24 июня в ПАСЕ будет вынесен на голосование вопрос о том, чтобы вернуть России право голоса – без выполнения каких-либо условий с ее стороны.

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"Шокирует то, что Германия и Франция, которые всегда воспринимались в качестве главных поборников демократии, прав человека и верховенства закона, выступили с инициативой оказать давление на ПАСЕ с тем, чтобы она пошла на уступки национальным делегациям, которые нарушают основные принципы Совета Европы", – говорится в письме. В нем сказано, что Москва пригрозила покинуть Совет Европы и ЕСПЧ в ответ на лишении ее права голоса в ПАСЕ. "Вместо того, чтобы поддаваться на угрозы со стороны России, Германия и Франция должны были предложить приостановить членство России в Совете Европы из-за невыполнения ею своих обязательств. Это не лишило бы российских граждан их права на обращение в ЕСПЧ, поскольку Россия осталась бы членом Совета Европы", – подчеркивается в документе.

Друзья, 24 июня может стать днем позора Совета Европы. А может и не стать. Это зависит в том числе от нас с вами. На следующей неделе – за несколько дней до голосования в ПАСЕ по вопросу возврата РФ голоса – я отправлю эту ссылку на официальные электронные email европейских структур, включая email Совета Европы. Уже сейчас под этим письмом стоят десятки подписей. Подписываем и максимально распространяем. Одновременно переходим на официальные страницы ПАСЕ и оставляем комментарии, в которых, среди прочего, нелишним было бы указать ссылку на это открытое письмо.

Ссылка на открытое письмо, ссылка на страницу ПАСЕ в Facebook, ссылка на страницу ПАСЕ в Twitter, ссылка на Совет Европы в Facebook.

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